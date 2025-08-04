ВАКС призначив розгляд клопотань про запобіжні заходи Гайдаю та Кузнєцову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ексголові Мукачівської районної державної адміністрації (РДА) та народному депутату України.

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишнього голови Мукачівської райдержадміністрації призначено на понеділок 4 серпня 2025 року о 14:00, зала судових засідань № 5 (проспект Берестейський, 41).

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу щодо народного депутата відбудеться о 13:30 зала судових засідань № 6 (проспект Берестейський, 41), трансляція доступна за посиланням: https://www.youtube.com/live/oIFSnoJJ58A?si=fSuGGlUcwEl2V-0h

У разі задоволення клопотання від засобів масової інформації – здійснюватиметься трансляція судового засідання на YouTube каналі Антикорсуду.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми контракту.

Також викрита схема заволодіння грошовими коштами при закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".Імена фігурантів не називались. За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова. Це фактично визнав голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, повідомивши, що членство Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинено.

За даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської РДА).

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів з посад, розпочато службове розслідування.

Пізніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру шістьом викритим учасникам організованої злочинної групи. Як повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, серед підозрюваних: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації; народний депутат України; начальник міської військової адміністрації; командир військової частини Національної гвардії України; фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА; директорка підприємства-виробника БПЛА.

За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.