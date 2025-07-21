НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

ДТП, за які три співробітника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали підозри, мали місце у 2021 та 2023 роках, детективи не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності, тож клопотання про арешт виглядає незрозумілим, заявляють в НАБУ.

"Йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія)", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В НАБУ заявляють: "Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства".

За інформацією НАБУ, у кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та повідомили відповідні органи. "Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ", - наголошується в повідомленні.

"З огляду на ці обставини, незрозумілим виглядає як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство", - зазначають в НАБУ.

В Бюро наголошують, що процесуальні рішення мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності.