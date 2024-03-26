ППО за ніч ліквідувала 12 ударних БПЛА з 12

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 12 ворожих "шахедів" із 12, якими окупанти атакували в ніч на вівторок, повідомляють Повітряні сили.

Повідомляється, що в ніч на 26 березня 2024 року противник атакував 12-ма ударними БПЛА типу "Shahed" з мису Чауда - Крим і Курської області - РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донецької області.

"Збито всі 12 "шахедів"", - ідеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України в Миколаївській і Харківській областях.