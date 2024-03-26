Події

06:59 26.03.2024

У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

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У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на ранок вівторка в акваторії Середземного моря дислокується один корабель-ракетоносець ВМС РФ, повідомляють ВМС України.

"В акваторії Чорного моря 1 ворожий корабель; у Середземному морі 1 ворожий корабель - носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Разом із тим, в акваторії Азовського моря ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 16 суден, із них 3 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 6 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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