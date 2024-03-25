Події

19:01 25.03.2024

ТЧХУ допомагає рятувальникам на місці руйнувань після ракетної атаки на Київ

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ТЧХУ допомагає рятувальникам на місці руйнувань після ракетної атаки на Київ

Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) разом із Головним управлінням ДСНС України в м. Києві, Комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку", Національною поліцією та лікарями швидкої допомоги працював на місці руйнування будівлі після падіння уламків збитої російської ракети в Печерському районі столиці.

"Розгорнуто пункт допомоги, де волонтери підтримують рятувальників. Також там можна зарядити телефони та інші пристрої, отримати першу допомогу й першу психологічну допомогу, випити гарячих напоїв", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Окрім цього, волонтери здійснили поквартирний обхід сусідніх будинків, дізналися, яка допомога потрібна. Представники Київської міської організації та Печерської районної організації Українського Червоного Хреста видали плівку для мешканців пошкоджених квартир для тимчасового ремонту.

Як повідомлялося, під час російської ракетної атаки на Київ уранці в понеділок осколки збитих ракет упали в Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах. У Печерському районі було зруйновано триповерхову частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука, де були спортзал, конгрес-хол і виставковий центр. Постраждали десять осіб, одну з постраждалих госпіталізовано.

Джерело:https://www.facebook.com/100064856371545/posts/pfbid02diVFQmGKTqqgq39z7swTyYfVUtjTQQpJjSgmVDp3wWepDZ3rSF5e3McMmgRwRjCKl/

Теги: #київ #обстріл #тчху

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