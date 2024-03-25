У районі Бахмута ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація залишається напруженою - 26 бригада

У районі Бахмута в Донецькій області ворог веде безперервні штурмові дії, навколо Часового Яру ситуація продовжує залишатися напруженою, противник вводить у бій свої елітні підрозділи, заявив пресофіцер 26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Ситуація дуже непроста (у районі Бахмута - ІФ-У). Просто безперервні штурмові дії ворога, підкріплені вогневим ураженням артилерією, ствольною, РСЗВ. Також збільшилася кількість використань керованих авіабомб. Ворог їх скидає на населені пункти і на наші укріплені позиції, намагаючись завдати нам ураження. Тобто на сьогодні ситуація досить таки гаряча", - сказав він в ефірі телемарафону.

Говорячи про ситуацію навколо Часового Яру, Калашніков назвав її напруженою і складною не перший день.

"Це справді акцент для ворога в його штурмових діях. Він намагається "продавити" нашу оборону, щоб вийти саме на Часовий Яр, який є свого роду "воротами" на Слов'янсько-Краматорську конгломерацію. Тут ми можемо спостерігати, як ворог вводить у бій свої елітні підрозділи", - зазначив пресофіцер.

Він наголосив, що "досить значне угруповання діє саме в напрямку Часового Яру".

Калашніков також зазначив, що частину підрозділів із Авдіївки ворог перемістив на бахмутський напрямок.