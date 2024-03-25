Події

11:47 25.03.2024

Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

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Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

Посол США в Україні Бріджит Брінк після чергової російської ракетної атаки по Києву закликала терміново надати українцям допомогу.

"Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи в Києві. За останні п'ять днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни. Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини", - написала посол у соцмережі Х.

Теги: #реакція #брінк_бріджит #ракетна_атака

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