Події

10:46 25.03.2024

Удари по кораблях ЧФ РФ утримають окупантів від передислокацій сил до Севастополя - ISW

1 хв читати
Удари по кораблях ЧФ РФ утримають окупантів від передислокацій сил до Севастополя - ISW

Останні українські удари по кораблях Чорноморського флоту РФ незалежно від масштабу завданої шкоди продовжуватимуть утримувати російські сили від передислокації кораблів до окупованого Севастополя й західної частини Чорного моря та ускладнюватимуть здатність ЧФ максимізувати свої бойові можливості, наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 березня.

"Інші бази ЧФ структурно поступаються базі в Севастополі, і російські сили все ще мають виконувати деякі завдання, як-от перезаряджання ракетних комплексів "Калібр" на кораблі й підводні човни в Севастополі, оскільки інші бази не мають можливостей для поводження з такими ракетами", - ідеться у зведенні.

Раніше в ISW зазначали, що удари України по об'єктах ЧФ змусили РФ відвести деякі кораблі від своєї основної бази в Севастополі й ускладнили їхню здатність діяти в західній частині Чорного моря.

Також повідомляється, що якщо вогневе ураження десантних кораблів "Ямал" і "Азов" завдасть їм серйозного ушкодження, у Чорноморського флоту РФ у строю залишиться всього три десантні кораблі.

Як повідомлялося, українські сили успішно вразили два десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, повідомило Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України.

23 березня українські сили вразили великий десантний корабель Росії "Ямал" у Севастополі, повідомило Головне управління військової розвідки України.

Теги: #чф_рф #звіт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 25.03.2024
Російські війська наближаються до околиць Часового Яру, але навряд чи загрожуватимуть його оточенням найближчим часом - ISW

Російські війська наближаються до околиць Часового Яру, але навряд чи загрожуватимуть його оточенням найближчим часом - ISW

12:01 22.03.2024
РФ використовує свої стратегічні резерви для поповнення втрат на війні з Україною - ISW

РФ використовує свої стратегічні резерви для поповнення втрат на війні з Україною - ISW

09:48 21.03.2024
РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

09:48 16.03.2024
Окупанти, ймовірно, готуватимуться до нових наступальних дій влітку 2024 року - ISW

Окупанти, ймовірно, готуватимуться до нових наступальних дій влітку 2024 року - ISW

14:14 15.03.2024
Новий головнокомандувач ЧФ РФ повинен буде виправити помилки попередника й стабілізувати безпекову ситуацію - британська розвідка

Новий головнокомандувач ЧФ РФ повинен буде виправити помилки попередника й стабілізувати безпекову ситуацію - британська розвідка

09:46 14.03.2024
Росіяни можуть скористатися вразливими місцями на фронті для раптового просування вперед - ISW

Росіяни можуть скористатися вразливими місцями на фронті для раптового просування вперед - ISW

11:30 10.03.2024
Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок - ISW

08:38 07.03.2024
Затримки допомоги відкладуть повернення ініціативи ЗС України на всій лінії фронту

Затримки допомоги відкладуть повернення ініціативи ЗС України на всій лінії фронту

15:30 05.03.2024
МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

10:21 04.03.2024
РФ використовує Китай і Туреччину для своїх інформоперацій, щоб перешкодити міжнародній підтримці України - ISW

РФ використовує Китай і Туреччину для своїх інформоперацій, щоб перешкодити міжнародній підтримці України - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 4 осіб - Кличко

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

У Києві працює ППО

ОСТАННЄ

Через ракетну атаку в Києві змінено роботу двох тролейбусних маршрутів

Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

Кількість постраждалих у Печерському районі Києва збільшилася до 4 осіб - Кличко

У Солом'янському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку, про постраждалих не повідомляють

Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили

У Києві після ракетної атаки ускладнено рух на вул. Бойчука - Патрульна поліція

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети

У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, постраждала жінка, повідомив Кличко

Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА