Удари по кораблях ЧФ РФ утримають окупантів від передислокацій сил до Севастополя - ISW

Останні українські удари по кораблях Чорноморського флоту РФ незалежно від масштабу завданої шкоди продовжуватимуть утримувати російські сили від передислокації кораблів до окупованого Севастополя й західної частини Чорного моря та ускладнюватимуть здатність ЧФ максимізувати свої бойові можливості, наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 березня.

"Інші бази ЧФ структурно поступаються базі в Севастополі, і російські сили все ще мають виконувати деякі завдання, як-от перезаряджання ракетних комплексів "Калібр" на кораблі й підводні човни в Севастополі, оскільки інші бази не мають можливостей для поводження з такими ракетами", - ідеться у зведенні.

Раніше в ISW зазначали, що удари України по об'єктах ЧФ змусили РФ відвести деякі кораблі від своєї основної бази в Севастополі й ускладнили їхню здатність діяти в західній частині Чорного моря.

Також повідомляється, що якщо вогневе ураження десантних кораблів "Ямал" і "Азов" завдасть їм серйозного ушкодження, у Чорноморського флоту РФ у строю залишиться всього три десантні кораблі.

Як повідомлялося, українські сили успішно вразили два десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, повідомило Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України.

23 березня українські сили вразили великий десантний корабель Росії "Ямал" у Севастополі, повідомило Головне управління військової розвідки України.