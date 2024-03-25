За добу на Харківщині не зафіксовано постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

У ніч на понеділок ЗС РФ здійснили авіаудар по Золочеву Богодухівського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків і лінію електромережі. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в неділю ввечері окупанти скинули КАБи також на Козачу Лопань. Було влучання по відкритій території. Без постраждалих.