25 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 761 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 761 RUSSIAN AGRESSION

25 березня відзначають Всесвітній день ретроспективи, Міжнародний день солідарності із затриманими і зниклими безвісти співробітниками, Міжнародний день ненародженої дитини, Міжнародний день вафель, Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі.

В Україні - День Служби Безпеки, у Греції - День Незалежності, у США - Національний День медалі пошани, у Словаччині - День боротьби за права людини, у Словенії - День матері.

У церковному календарі - Благовіщення.

День Служби Безпеки України

Професійне національне свято було встановлене за наказом президента Леоніда Кучми 22 березня 2001 року. Дату святкування обрали на честь затвердження Закону "Про Службу Безпеки України) 1992 року. СБУ — це центральний державний правоохоронний орган, який має спеціальне призначення.

Ще цього дня:

1916 - Жінкам у США дозволено бути присутніми на поєдинках боксерів;

1917 - У Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами;

1918 - Проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки;

1949 - Розпочалася Операція "Прибій" - масова депортація жителів балтійських республік до Сибіру;

1957 - Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС і Євратом;

1988 - Австралієць Невіл Паттен побудував найменший у світі велосипед - його колеса були діаметром менше 2-х см;

1992 - Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", яким було визначено основні завдання для спецслужби;

1993 - Створено центральне бюро Інтерполу України;

2011 - Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;

2013 - у центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції на демонстрацію вийшли близько 300 000 осіб.

Церковне свято

Після Великодня та Різдва Христового саме Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається найбільшим святом. Його назва означає "звістка", яку отримала Діва Марія від ангела про непорочне зачаття.

Саме цього дня архангел Гавриїл прибув до Діви Марії, щоб повідомити їй благу звістку - скоро вона народить Спасителя всього людства.

Як для католиків, так і для православних християн Благовіщення є дуже великим святом. Традиційно святкують його перед Великоднем.

Раніше православні віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня. Але з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, більшість церковних свят тепер святкуються на 13 днів раніше. Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 року припадає на 25 березня.

Головна його мета - нагадати вірянам про те, що Син Божий прийшов на Землю, щоб спокутувати гріхи людські.

Цього дня необхідно відмовитися від будь-яких домашніх справ і важких фізичних і розумових завдань. Усе необхідно зробити заздалегідь.

Під особливою забороною в цей день перебувають шиття і в'язання. Наші предки вважали, що нитка - символ людської долі. Якщо її обірвати або обрізати у великий церковний день, то може обірватися життя людини, або зіпсуватися доля всієї родини. Тому під час великих свят люди нічого не шили, не топили піч і не робили інших, навіть найважливіших домашніх справ.

Суворо заборонялося на Благовіщення і за день до цього свята займатися посівними роботами. І взагалі будь-яка робота на землі вважалися великим гріхом, який міг позбавити цілу родину врожаю.

Іменини: Сава, Тихон, Феодосій, Марія.