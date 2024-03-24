На Нікопольщині Сили оборони знищили 11 із 15 ударних дронів росіян

На Нікопольщині Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА з 15-ти, якими ворог атакував громаду, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Протягом дня росіяни направили на громади району чотирнадцять дронів-камікадзе та один БПЛА зі скиданням та тричі обстрілювали зі ствольної артилерії. З п'ятнадцяти БПЛА різних типів Силами оборони України знешкоджено одинадцять", - зазначив Євтушенко.

За його словами, люди не постраждали. Під удар потрапили Нікополь та населені пункти Мирівської, Марганецької та Покровської сільських громад.