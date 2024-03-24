Події

22:04 24.03.2024

На Нікопольщині Сили оборони знищили 11 із 15 ударних дронів росіян

1 хв читати
На Нікопольщині Сили оборони знищили 11 із 15 ударних дронів росіян

На Нікопольщині Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА з 15-ти, якими ворог атакував громаду, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Протягом дня росіяни направили на громади району чотирнадцять дронів-камікадзе та один БПЛА зі скиданням та тричі обстрілювали зі ствольної артилерії. З п'ятнадцяти БПЛА різних типів Силами оборони України знешкоджено одинадцять", - зазначив Євтушенко.

За його словами, люди не постраждали. Під удар потрапили Нікополь та населені пункти Мирівської, Марганецької та Покровської сільських громад. 

Теги: #україна #нікополь #дрони #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 24.03.2024
У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

У Польщі пояснили, чому не стали збивати російську крилату ракету

22:27 24.03.2024
Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

14:11 24.03.2024
За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

22:28 23.03.2024
Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

Вже другу добу енергетики намагаються нормалізувати ситуацію з електрикою після ракетних ударів, у Харкові особливо складно

16:42 23.03.2024
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 80 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 80 млн фунтів стерлінгів

11:03 23.03.2024
У Дніпропетровській області скасовано екстрені відключення світла

У Дніпропетровській області скасовано екстрені відключення світла

06:07 23.03.2024
У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

05:12 23.03.2024
Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 60 млн фунтів стерлінгів

Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 60 млн фунтів стерлінгів

04:47 23.03.2024
Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

Unilever розпочала будівництво нової фабрики в Білій Церкві

01:21 23.03.2024
Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Група ДТЕК втратила через атаку РФ 50% генерації, у неділю ввела екстрені відключення у Кривому Розі

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

ОСТАННЄ

Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали 32 ракетних і 47 авіаударів по Україні, обстріляли понад 80 населених пунктів

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 17 атак окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА