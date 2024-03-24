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19:33 24.03.2024

В Одесі повертають графіки відключень е/е

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В Одесі повертають графіки відключень е/е

В Одесі вимушено повертаються до графіків відключень електроенергії через значні пошкодження енергоінфраструктури, повідомляє пресслужба Групи ДТЕК.

"Через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень", - попередили в ДТЕК.

У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.

Раніше повідомлялося, що станом на 12:00 неділі енергетикам ДТЕК вдалося заживити всі родини Одеси, однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення (згідно з графіком стабілізаційних відключень), повідомив енергохолдинг.

 

 

 

Теги: #одеса #електроенергія #графіки

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