Події

19:10 24.03.2024

У Рівненську область прибув перший евакуаційний поїзд із Донецької області

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У Рівненську область прибув перший евакуаційний поїзд із Донецької області

Перший евакуаційний поїзд із Донецької області з 59 евакуйованими жителями прибув до Рівненської області, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в неділю.

Серед прибулих - 25 дітей і шестеро осіб з інвалідністю.

"У трьох територіальних громадах безоплатне житло у місцях компактного проживання отримали 53 людини. Ще чотирьох переселенців прийняли у себе рідні. Двох осіб, серед яких одна маломобільна, поселили у стаціонарному відділенні Територіального центру соціального обслуговування", - ідеться в повідомленні.

За даними відомства, перед відправленням поїзда евакуйованим було надано харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. У Рівненській області внутрішнім переселенцям надали евакуаційні виплати та забезпечили доставку до приймаючих громад на автобусах.

 

 

 

Теги: #евакуація #рівненська #донецька

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