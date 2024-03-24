У Рівненську область прибув перший евакуаційний поїзд із Донецької області
Перший евакуаційний поїзд із Донецької області з 59 евакуйованими жителями прибув до Рівненської області, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України в неділю.
Серед прибулих - 25 дітей і шестеро осіб з інвалідністю.
"У трьох територіальних громадах безоплатне житло у місцях компактного проживання отримали 53 людини. Ще чотирьох переселенців прийняли у себе рідні. Двох осіб, серед яких одна маломобільна, поселили у стаціонарному відділенні Територіального центру соціального обслуговування", - ідеться в повідомленні.
За даними відомства, перед відправленням поїзда евакуйованим було надано харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. У Рівненській області внутрішнім переселенцям надали евакуаційні виплати та забезпечили доставку до приймаючих громад на автобусах.