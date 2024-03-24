Події

11:14 24.03.2024

У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

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У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ракет - ОВА

У трьох районах Київської області зафіксовано падіння уламків збитих ворожих ракет, влучань в об'єкти інфраструктури та постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Зранку ворог намагався атакувати область ракетами. Повітряна тривога в регіоні тривала понад дві години. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякую нашим захисникам. Влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих від ракетної атаки немає. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано в трьох районах області", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

Зазначається, що уламки впали на територію автомийки в одному з населених пунктів області. У результаті пошкоджено лінію електропередачі, що проходить поруч із мийкою, понад 400 домоволодінь залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Крім цього, в ще одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. Також уламки впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів.

Оперативні служби продовжують працювати над фіксацією та ліквідацією наслідків атаки.

 

Теги: #обстріли #київська_область

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