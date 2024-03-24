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01:23 24.03.2024

Байден затвердив тимчасове фінансування урядових структур на $1,2 трлн.

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Байден затвердив тимчасове фінансування урядових структур на $1,2 трлн.

Президент США Джо Байден підписав схвалений раніше Конгресом США пакет документів для тимчасового фінансування низки урядових структур на $1,2 трлн, повідомляє в суботу Білий дім.

"Цей двопартійний законопроект фінансування, який я щойно підписав, дозволяє уряду функціонувати, інвестувати в американський народ та зміцнювати нашу економіку та національну безпеку", - йдеться у заяві Байдена.

Він зазначив, що на цьому "робота Конгресу не закінчується", і Палата представників, на думку Байдена, тепер має ухвалити інші законопроекти, зокрема пов'язані з національною безпекою та безпекою на кордонах. Йдеться, зокрема, про запрошені Білим домом гроші для військової допомоги Україні.

Підписаний Байденом тимчасовий бюджет підготували на основі домовленостей, раніше укладених лідерами обох палат конгресу Чаком Шумером та Майком Джонсоном із президентом США. Він стосується фінансування, зокрема міністерства внутрішньої безпеки США, а також міністерства охорони здоров'я США.

Раніше цього тижня президент Байден та лідери конгресу оголосили, що досягли угоди щодо остаточного набору законопроектів про витрати на нинішній фінансовий рік.

Раніше у березні Байден підписав пакет із шести законопроектів, які передбачають виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.

Теги: #бюджет #сша #байден

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