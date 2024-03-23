Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах", то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своєї особистої влади

Президент України Володимир Зеленський прокоментував учорашній інцидент зі стріляниною в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті", унаслідок якого загинули 133 людини.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як наголосив президент, "вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни".

"Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - сказав він.

"Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, 23 березня Володимир Путін у межах звернення до росіян заявив, що четверо затриманих за обвинуваченням у скоєнні теракту в Crocus Сity Hall, намагаючись утекти, рухалися в бік України, де для них було підготовлено "вікно" для переходу через кордон.