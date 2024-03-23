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15:16 23.03.2024

Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

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Законопроєкт про мобілізацію може бути передано на розгляд Ради на початку квітня - нардеп Федієнко

Законопроєкт про мобілізацію, який зараз перебуває на розгляді комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, найімовірніше, потрапить на розгляд Верховної Ради на початку квітня і може бути остаточно ухвалений через місяць, заявив член комітету Олександр Федієнко.

"Учора ми зупинилися десь на 2100-х правках. Тобто мої прогнози поки що підтверджуються, що на початку квітня проєкт потрапить уже на розгляд до парламенту. Далі там, звичайно, будуть якісь політичні дебати, і якщо буде повне проходження законопроєкту, то там буде, як я думаю, 500-600 правок, не менше. Я думаю, що десь середина квітня, десь кінець, він вийде вже на фінальну стадію і буде проголосований", - заявив Федієнко в ефірі телемарафону в суботу.

На запитання про те, чи справді текст законопроєкту містить правку про скасування статусу "обмежено придатний", нардеп зазначив, що саме поправки поки що не розглядали.

"У залі правки взагалі не розглядалися. У залі розглянули тільки в першому читанні цей законопроєкт, далі він потрапив до профільного комітету з безпеки, оборони та розвідки, де розглядався блоками - включно з медичним блоком, який стосувався 23-ї статті про тих, хто обмежено придатний, і бронювання. Але військові наполягали на тому, що їм потрібен "придатний" або "не придатний". "Обмежено придатний" під час воєнного стану не потрібен. Тому комітет, не парламент, а саме комітет ухвалив рішення цю пропозицію підтримати", - пояснив нардеп і нагадав, що згідно з регламентом народні депутати зможуть винести відповідні правки на голосування.

Водночас, зазначив він, Міністерство охорони здоров'я України вже внесло пропозицію про зміну критеріїв визнання придатності військовозобов'язаного до несення служби, відповідно до нового законопроєкту.

"Рішення про визнання обмежено придатних військовозобов'язаних придатними залежатиме від конкретної ВЛК. МОЗ внесло пропозиції про зміну критеріїв, а саме список хвороб, на які все ж таки потрібно буде звертати увагу. Питання в тому, що МОЗ сформулює нові критерії з відповідними хворобами, коли вже буде ухвалено закон", - розповів Федієнко.

Перехідний період, на його думку, у разі ухвалення нового закону триватиме близько одного-двох місяців.

"Я дуже сподіваюся, що МОЗ уже над цим працює разом із Міністерством оборони. Я сподіваюся, що якщо ухвалять закон, це буде приблизно за місяць, і президент його одразу, я думаю, підпише. Ми матимемо приблизно місяць-два, коли наказ (щодо критеріїв визнання придатності до служби - ІФ-У) буде змінено", - вважає нардеп.

Теги: #мобілізація #законопроєкт

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