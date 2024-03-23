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14:02 23.03.2024

Пожежу в дерев'яній церкві на Львівщині ліквідовано, стався обвал куполів

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Пожежу в дерев'яній церкві на Львівщині ліквідовано, стався обвал куполів

Рятувальники в суботу ліквідували пожежу в дерев'яній церкві в селі Сможе на Львівщині.

"До моменту прибуття полум'я охопило більшу частину дерев'яної будівлі. Існувала загроза перекидання загоряння на поруч розташовану дерев'яну двоярусну дзвіницю. Під час ліквідації стався обвал куполів церкви. Пожежу було ліквідовано о 12:37", - повідомила Держслужба з НС.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, у селі Сможе Львівської області в суботу горів дерев'яний храм Святого Михаїла, який є пам'яткою архітектури національного значення.

Дерев'яну церкву Святого Михаїла в селі Сможе побудовано 1835 року. У 1979 році її було внесено до переліку пам'яток архітектури державного значення.

Теги: #церква #пожежа #львівська_область

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