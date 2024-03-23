Події

08:42 23.03.2024

У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

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У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на ранок суботи в акваторії Середземного моря дислокуються два кораблі ВМС РФ, один із них ракетоносець, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас в акваторії Чорного та Азовського морів ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 14 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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