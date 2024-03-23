Події

08:19 23.03.2024

ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

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ППО за ніч ліквідувала 31 ударний БПЛА з 34

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 31 ворожий "шахед" із 34, якими окупанти атакували в ніч на суботу, повідомляють Повітряні сили.

Повідомляється, що в ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) і 34 ударними БПЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курська обл. - рф, мис Чауда - Крим).

"Унаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #ліквідація #пс_зсу #шахеди

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