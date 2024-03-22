Теракт у Москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб - заява ГУР

Теракт у Москві - спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, її мета - виправдання ще жорсткіших ударів по Україні та тотальної мобілізації в РФ, ідеться в заяві Головного управління розвідки Міністерства Оборони України, опублікованій у п'ятницю ввечері.

"Публічну страту людей у Москві слід розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією і розширенням війни. Заява Пєскова, що пролунала незадовго до теракту, про "війну" - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації", - ідеться в повідомленні ГУР у Телеграм.

Як зазначається в заяві, Путін "має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального "закручування гайок" на самій Росії".

Підкреслюється, що Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.

"Путін неодноразово намагався залякати Захід, зокрема застосуванням ядерної зброї. Тому цей теракт може використати як ще одну "підставу" для посилення агресії", - йдеться в повідомленні.

ГУР так само звертає увагу на те, що "безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і безліч інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл у "Крокус сіті хол" був організований російськими спецслужбами. Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства".