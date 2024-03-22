Принцеса Уельська, уроджена Кейт Міддлтон, лікується від раку, наразі вона проходить ранні стадії курсу хіміотерапії, передає СNN.

У п'ятницю принцеса Уельська Кетрін повідомила, що у неї діагностовано рак і вона перебуває на "ранній стадії" лікування. Пухлину у принцеси виявили під час тестів, зроблених після операції в черевній порожнині, яку вона перенесла в січні.

У своєму відеозверненні, оприлюдненому в соціальних мережах, принцеса назвала діагноз "величезним потрясінням". "Ми з Вільямом робимо все, що можемо, щоб це осмислити і впоратися з цим приватно заради нашої молодої сім'ї. Як ви можете собі уявити, на це потрібен був час. Мені був потрібен час для того, щоб відновитися після серйозної операції і розпочати [онкологічне] лікування. Але найголовніше, нам був потрібен час, щоб усе пояснити Джорджу, Шарлотті та Луї у відповідний для них спосіб, і запевнити їх, що зі мною все буде нормально".

Як зазначає СNN, це повідомлення стало "нищівним ударом для британської монархії, оскільки король Чарльз III наразі проходить курс лікування від неуточненого раку, про що Букінгемський палац оголосив на початку лютого".

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