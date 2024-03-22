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19:58 22.03.2024

Генпрокурор: За фактами ворожих атак у п'ятницю відкрито 18 кримінальних справ, розглядаємо їх як елементи геноциду

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Генпрокурор: За фактами ворожих атак у п'ятницю відкрито 18 кримінальних справ, розглядаємо їх як елементи геноциду

Масовий ворожий обстріл у п'ятницю вранці по енергооб'єктах України є продовженням злочинної політики терору українців і елементом геноциду, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ми бачимо продовження злочинної політики терору мирного населення України з боку РФ. Створення для українців нелюдських умов існування", - сказав Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Генпрокурор повідомив, що за фактами ворожих атак 22 березня вже відкрито 18 кримінальних проваджень у 9-ти областях України.

"Сьогодні ворог здійснив нові обстріли українських міст і критичної інфраструктури по всій території країни. Є загиблі й поранені. Постраждала найбільша гідроелектростанція України - Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. Захоплена окупантами Запорізька АЕС під загрозою блекауту", - зазначив генпрокурор.

Він повідомив, що під час обстрілів ворог застосував понад 60 БПЛА "Шахед" і понад 80 ракет різних типів.

Костін поінформував, що станом на 19.00 унаслідок ракетних ударів по території Запоріжжя постраждали 30 осіб: загинуло 3 людини (2 дорослих і 1 дитина - дівчинка 2015 р.н.), поранено 27 осіб.

"Ми розглядаємо ці масові обстріли та інші системні злочини агресора як складові геноциду", - підсумував Костін.

Повний текст інтерв'ю буде незабаром опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

 

 

Теги: #прокуратура #атаки #розслідування

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