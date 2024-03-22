У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ

У Полтаві відкрився центр рекрутингу Збройних сил України - це вже четвертий центр рекрутингу, що відкрився в Україні за останні два місяці, повідомляє Міністерство оборони.

"Наразі у центрі вже доступні сотні вакансій у військових частинах ОК "Схід", Національної гвардії України, ТРО. Серед них: оператори БПЛА, водії, спеціалісти з ремонту техніки, медики. Всі вони доступні і для чоловіків, і для жінок. Мінімальне грошове забезпечення на посаді становить 20 тисяч гривень. Також виплачується додаткова винагорода залежно від місця проходження служби", - зазначено в повідомленні на сайті Міноборони в п'ятницю з посиланням на уповноваженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця.

Як повідомляється, Центр відкрився з ініціативи Міноборони України та Генерального штабу ЗСУ за підтримки Полтавської обласної військової адміністрації.

"Спеціально розроблений алгоритм рекрутингу дозволяє максимально спростити процес підбору посади, а також військової частини кандидатом на військову службу за контрактом. Цей механізм розроблено спільно Генеральним штабом та Міноборони для застосування у рекрутингових центрах та під час пошуку місця служби через онлайн-платформи. Зазначений алгоритм спрощує процес підбору посад та військових частин для кандидатів", - пояснив головний спеціаліст відділу розвитку рекрутингу Головного управління персоналу Генштабу ЗС України полковник Олексій Панов.

"Кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду по фаху, яку він забажає. Ми можемо контролювати це разом з представником Міноборони та Генштабом і надавати консультацію, підтримку кожному, хто виявить бажання долучитися до лав ЗСУ", - додав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Тепер кожен охочий може отримати фахову консультацію, заповнити анкету та, за бажання, рекрутуватися до Збройних сил за адресою: вулиця Соборна 45А.

Аналогічний центри вже відкрито у Львові, Запоріжжі та Дніпрі. Загалом у країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу ЗСУ до кінця першого півріччя 2024 року.