У Національній академії Сухопутних військ буде перевірка після оприлюдненої ТСК інформації

Командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило рішення про перевірку стану справ у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

"Будуть перевірені на відповідність реальному стану справ випадки, які були оприлюдненні тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради. У разі підтвердження зазначених випадків будуть прийняті усі необхідні заходи, а до відповідальних посадових осіб будуть застосовані стягнення відповідно до чинного законодавства України", - повідомляє пресслужба командування.

Зазначається, що командування Сухопутних військ ЗСУ зацікавлене у всебічній перевірці вищого військового навчального закладу, щоб дати об'єктивну оцінку всім наведеним випадкам. Результати перевірки будуть доведені до громадськості.

"Водночас наголошуємо, що триває війна і дискредитація військовослужбовців тільки грає на руку ворогу. Нині будь-які питання, що стосуються військових, є чутливими. Рекомендуємо посадовим особам, незалежно від статусу, відповідально ставитись до комунікування питань, пов'язаних з виконанням службових обов’язків військовослужбовцями. Особливо — щодо звинувачення тих чи інших посадових осіб та колективів. Емоційно забарвлені звинувачення та спроби популістичних вкидів неприпустимі. Необхідно ретельно перевіряти інформацію і лише після підтвердження реальних випадків робити будь-які заяви", - наголосили в командуванні.

Раніше членкиня Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Юлія Яцик повідомила про те, що в Академії було виявлено факти зловживань з боку керівництва, цькування та фізичного насильства над курсантами, недостатнього забезпечення медикаментами та неякісного харчування в їдальні.