Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, через 2-3 роки буде пізно

Країни НАТО можуть і мають робити більше для підтримки України, інакше за 2-3 роки буде занадто пізно, заявив міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

"Чому я сьогодні тут? Щоб поспілкуватися з народом України і заявити, що ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно", - сказав він під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Міністр наголосив, що країни НАТО мають працювати на довгострокову перспективу, адже агресія РФ стосується не лише України.

"Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не будемо діяти, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор - це фактор часу. За 2-3 роки буде вже пізно "прокидатися" всім іншим країнам", - наголосив Поульсен.

Зокрема, він наголосив на недостатніх витратах деяких членів НАТО на оборону і проблемах європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом снарядів, і закликав країни Заходу прискорити інвестиції в безпеку.

"Ми маємо показати Росії, що готові себе обороняти", - сказав міністр.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум.