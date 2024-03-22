Події

16:44 22.03.2024

Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

1 хв читати
Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

Рада ЄС схвалила рішення щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною, яке передбачає призупинення дії імпортного мита і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на саміті експортерів, організованому Forbes у п'ятницю.

"Європейська рада проголосувала за рішення щодо торговельної лібералізації", - сказала вона, додавши, що залишається низка технічних питань.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції.

Оновлена постанова застосовуватиметься з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року і стосується подальшого призупинення дії всіх невиплачених митних зборів і квот відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Теги: #торгівля #лібералізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 20.03.2024
Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

09:55 20.03.2024
Єврорада і Європарламент досягли угоди продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік, посиливши захисні заходи

Єврорада і Європарламент досягли угоди продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік, посиливши захисні заходи

21:07 15.03.2024
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні 2024 р. скоротився на 11,7%

21:01 13.03.2024
Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

18:29 13.03.2024
Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

12:11 07.03.2024
Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

15:29 29.02.2024
Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

13:21 15.02.2024
В Одесі групу чоловіків викрили на торгівлі тротилом і гранатами

В Одесі групу чоловіків викрили на торгівлі тротилом і гранатами

10:21 08.02.2024
Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

14:58 31.01.2024
ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Енергетикам вдалося запустити частину обладнання ДніпроГЕС, але електрики вона не виробляє - Міненерго

Зеленський про відкриття офісу Реєстру збитків РФ: Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві

Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

ОСТАННЄ

Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей

У Харкові без світла внаслідок атаки РФ 600 тис. абонентів - Міненерго

Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Росіяни атакували будинок культури на Чернігівщині, є постраждалі

Енергетикам вдалося запустити частину обладнання ДніпроГЕС, але електрики вона не виробляє - Міненерго

Зеленський про відкриття офісу Реєстру збитків РФ: Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві

Литва передала Україні системи боротьби з дронами

Обленерго повідомляють про скасування графіків відключень електроенергії в низці областей

У Чернігівській області ворожий дрон влучив у мікроавтобус, відомо про трьох постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА