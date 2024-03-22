Рада ЄС схвалила лібералізацію торговельного режиму з Україною - Стефанішина

Рада ЄС схвалила рішення щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною, яке передбачає призупинення дії імпортного мита і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на саміті експортерів, організованому Forbes у п'ятницю.

"Європейська рада проголосувала за рішення щодо торговельної лібералізації", - сказала вона, додавши, що залишається низка технічних питань.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції.

Оновлена постанова застосовуватиметься з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року і стосується подальшого призупинення дії всіх невиплачених митних зборів і квот відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.