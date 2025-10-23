Інтерфакс-Україна
19:38 23.10.2025

Інвестиції в статутний капітал в рамках стимулюючої валютної лібералізації у вересні досягли $56 млн

Фото: НБУ

Національний банк України повідомив про суттєве збільшення у вересні інвестицій в статутний капітал українських компаній в рамках стимулюючої валютної лібералізації.

"Це близько $56 млн. У серпні цей показних становив $20 млн. Фактично на $56 млн відкрився інвестиційний ліміт", – сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу в Києві у четвер.

Він нагадав, що згідно із раніше введеними Нацбанком нормами, ті, хто інвестував кошти в Україну, матимуть змогу в таких обсягах кошти вивезти з України.

"Ми бачимо позитивну динаміку і сподіваємося, що ці обсяги будуть збільшуватись. Ми введемо роз'яснювальну кампанію з бізнес-спільнотою і бачимо потенційну зацікавленість у цьому підході", – підсумував Гелетій.

Голова НБУ Андрій Пишний 11 вересня повідомляв, що сума надходжень іноземних інвестицій до статутного капіталу українських підприємств у серпні цього року зросла до $33 млн, що втричі більше за середній показник в період за січень-липень, який склав $11 млн.

Як повідомлялося, НБУ з 6 серпня 2025 року запровадив новий пакет валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, розширення форвардних угод, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ. Нацбанк також продовжив впровадження стимулюючої валютної лібералізації: юридичним особам-резидентам дозволено репатріювати дивіденди понад чинні валютні обмеження в межах інвестиційного ліміту, який дорівнює сумі іноземних інвестицій, залучених у статутний капітал підприємства з 12 травня 2025 року.

