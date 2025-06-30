Угода щодо лібералізації торгівлі - це новий етап у контексті процесу вступу України в ЄС - Єврокомісія

Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо огляду Поглибленої та всеоб’ємної зон вільної торгівлі ЄС-Україна (DCFTA) , принципова угода щодо лібералізації торгівлі в рамках угоди про асоціацію знаменує собою новий етап у встановленні довгострокової, прогнозованої та взаємної структурованості у більш широкому контексті процесу вступу України в ЄС, повідомляється на офіційному сайті ЄК.

Згідно офіційного релізу, новий етап торговельних відносин у повній мірі враховує чутливість визначених сільськогосподарських секторів, які порушувалися державами-членами ЄС та фермерами.

"Цей огляд дозволяє поступово інтегрувати Україну в єдиний ринок ЄС і ілюструє, що приверженність ЄС підтримці України тверда як ніколи. Після прийняття переглянутої DCFTA буде досягнуто вигоди для всіх суб’єктів, що створить основу для довгострокової економічної ефективності та стабільних торговельних відносин", - зазначається в релізі.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила результати переговорів.

"З цією модернізованою угодою ми забезпечуємо торгові потоки з України в Європу та на світові ринки. І ми також будуємо мости стійкості та економічної солідарності перед лицем невиправданої агресивної війни Росії. Водночас ми продовжуємо захищати інтереси наших фермерів. Місце України — в сім'ї. Ми і далі є прихильними щодо шляху взаємного зростання і стабільності, що веде до її повної інтеграції в наш Союз", - наголосила президент Єврокомісії.

Модернізовану угоду буде побудовано на трьох ключових принципах. По-перше, рівні умови: вихід на новий ринок обумовлений поступовим наближенням України до окремих стандартів виробництва ЄС, таким як благополуччя тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна буде щорічно звітувати про свій прогрес у цьому відношенні. Такий підхід відповідає логіці процесу вступу України в ЄС і прийняття acquis ЄС.

По-друге, надійна захисна поправка, тобто обидві сторони будуть мати можливість активувати захисний механізм, що дозволяє прийняти відповідні заходи в ситуації, коли імпорт може викликати небажані наслідки для будь-якої сторони. У разі ЄС оцінка можливого порушення може бути зроблена на рівні однієї чи кількох держав-членів.

По-третє, розширені торгові потоки - переглянута угода встановлює баланс між підтримкою торгівлі України з ЄС і повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів і зацікавлених сторін ЄС. Погоджений доступ до ринку буде змінено: для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, є лише невелике збільшення порівняно з початковою DCFTA; для інших продуктів були зроблені покращення, щоб посилити користь для обох сторін на основі додаткових ринків; для деяких нечутливих товарів буде погоджено повну лібералізацію.

Обидві сторони домовилися вжити заходи, які допоможуть українським експортерам вийти на традиційні ринки в третіх країнах. Крім того, ЄС і Україна також домовилися розглянути ситуацію в контексті її прогресу в економічній інтеграції та перспективи її наступу.

Наразі обидві сторони працюватимуть над деталями технічних елементів угоди. Держави-члени ЄС та Європейський парламент будуть проінформовані про деталі угоди в найближчі дні.

"За умови остаточної юридичної роботи угоди за принципом ЄС та Україна тепер переходять до окремих процедур для офіційного схвалення переглянутої DCFTA", - зазначається в релізі Європейської Комісії і додається, що згодом угоду має затвердити Ради ЄС, після чого її офіційно прийме в роботу комітет по асоціації ЄС-Україна.