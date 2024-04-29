Економіка

19:29 29.04.2024

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

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Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

Анонсовані Національним банком України найближчим часом кроки щодо завершення першого етапу валютної лібералізації можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів, проте, як очікується, суттєво розширять можливості бізнесу, поліпшать умови для залучення інвестицій та участі приватного капіталу у відновлені та в підсумку позитивно відіб'ються на економічній динаміці, повідомили в пресслужбі Національного банку України.

"Валютна лібералізація коштуватиме $5,5 млрд. Це необхідно, щоб дати більше кисню бізнесу та економіці", - зазначили у пресслужбі, додавши, що ці кроки вже враховано в оновленому прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного - $43-44 млрд.

Представники НБУ уточнили, що в межах завершення першого етапу лібералізації йдеться про надання можливості часткової виплати нових дивідендів, зняття обмежень щодо імпорту послуг, оплати лізингу та оренди, можливості платежів за старими кредитами та низку пом'якшень для роботи волонтерів і закупівлі товарів для військових потреб.

Водночас у центробанку зазначили, що окремі пропозиції, які лунають сьогодні, наприклад щодо збільшення терміну повернення валютної виручки від експорту основної агропродукції з 90 до 180 днів або зі 180 до 360 днів - для металургійної галузі, можуть ускладнити здійснення такої лібералізації.

У пресслужбі НБУ додали, що до осені минулого року прострочення повернення валютної виручки перевищило $4,5 млрд. За словами представників Нацбанку, ухвалене в середині листопада рішення про повернення валютної виручки від основного агроекспорту протягом 90 днів замість 180 позитивно вплинуло на валютний ринок, зокрема за перший квартал цього року надходження валюти від агроекспорту на ринок досягло $1,3 млрд проти $800 млн у першому кварталі минулого року.

Як повідомлялося, на монетарному брифінгу 25 квітня голова НБУ Андрій Пишний анонсував найближчим часом кроки з валютної лібералізації в межах узгодженої з Міжнародним валютним фондом стратегії пом'якшення валютних обмежень.

"Наразі ми бачимо підстави для того, щоб завершити перший етап, який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони відповідно на імпорт послуг і валютну лібералізацію можливості обслуговування старих боргів. Наразі Національний банк перебуває на етапі фіналізації та остаточного калібрування цих рішень, про які ми маємо намір оголосити найближчим часом", - сказав він.

Завдяки надходженню в березні рекордних зовнішніх надходжень у розмірі майже $9 млрд міжнародні резерви збільшилися відразу на 18%, або на $6,7 млрд - до також рекордного рівня $43 млрд 762,7 млн.

Теги: #валюта #нбу #лібералізація

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