Валютні інтервенції НБУ в листопаді зменшились на 1%, гривня подешевшала до долара на 0,5%

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) у листопаді зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $28 млн, або на 1,0% – до $2 млрд 887,1 млн, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 0,5% або на 22 коп. порівняно із 75 коп. за жовтень.

В той же час в останній тиждень листопада НБУ збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку відносно попереднього тижня відразу на $315,5 млн, або на 48,1% – до $963,3 млн, тоді як ослаблення гривні сповільнилося до 3,7 коп. з 9 коп. тижнем раніше.

Як свідчить інформація Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня негативно сальдо торгівлі валютою юрособами валюти зросло до $529,2 млн з $202,8 млн за такий же період тижнем раніше, у тому числі у День подяки 27 листопада воно підскочило до $286,2 млн, бо наступного дня американські банки були зачинені.

В той же час на готівковому ринку збільшення негативного сальдо було невеликим: з суботи по четвер воно склало $147,9 млн проти $129,6 млн на позаминулому тижні, а продаж безготівкової валюти всі ці дні перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 42,2672 грн/$1, за два дні послабився до історичного максимуму в 42,4015 грн/$1, але завершив тиждень на позначці 42,1928 грн/$1,

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень також не зазнав суттєвих змін: станом на 27 листопада курс купівлі складав біля 42,11 грн/$1, а продажу – близько 42,45 грн/$1.

Аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), зазначили, що у листопаді у касах банків спред між курсом купівлі та продажу більше не зростав, навпаки, наявна була тенденція до його звуження спреду: у великих роздрібних банках наприкінці листопада він становив 0,45–0,6 грн/$1.

На думку експертів, ключовими факторами впливу на міжнародному ринку було очікування грудневого засідання ФРС і ймовірного ухвалення рішення про зниження ключової ставки на 25 б. п., в той же час підтримку долару надають позитивні сигнали з Білого дому щодо умов торгівлі США та Китаю.

На внутрішній ринок позитивний вплив справила угода з МВФ на рівні персоналу про нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF, яка, серед іншого, передбачає зниження інфляції до цільового рівня 5% протягом трирічного горизонту політики з одночасним забезпеченням більшої гнучкості обмінного курсу, вважають аналітики КИТ Group.

Згідно з їх прогнозами, в найближчі один-два тижні курс гривні буде у базовому діапазоні 42,12–42,55 грн/$1 із ймовірними тяжінням до верхньої межі, тоді як в середньостроковій перспективі двох-трьох місяців він триматиметься у діапазоні 42,2–42,9 грн/$1. На валютні коливання в Україні впливатимуть такі чинники, як надходження траншів міжнародної допомоги, новини щодо плану мирного врегулювання, ситуація на фронті, рівень міжнародних резервів, а також нестабільна ситуація в енергетичному секторі.

"Довгостроково (6+ місяців): найімовірнішим залишається сценарій поступової девальвації гривні. За умови ритмічного надходження обсягів міжнародної та своєчасного закриття розривів у бюджетному фінансування орієнтир — 43,50–44,80 грн/$1 до середини 2026 року з урахуванням реалій військово-політичної ситуації в Україні", – вважають у компанії.