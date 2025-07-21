Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 33,6%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня, майже за відсутності купівлі валюти, збільшив її продаж на міжбанківському ринку на $228,1 млн, або на 33,6%, – до $906,6 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, це найбільший обсяг продажу валюти з середини лютого 2025 року, коли регулятор реалізував рекордні від початку року $1191,30 млн.

Дані, які Нацбанк встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що протягом минулого тижня сальдо валютних інтервенцій було від’ємним майже щодня, за винятком понеділка, коли воно склало $1,38 млн. Уже у вівторок зафіксовано негативне сальдо в $11,5 млн, у середу – $14,5 млн, а в четвер – $6,8 млн.

Офіційний курс гривні до долара зміцнився з 41,7842 грн/$1 на початку тижня до 41,7514 грн/$1 наприкінці.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня зміцнився на 5 коп.: купівля - приблизно до 41,61 грн/$1, а продаж – до близько 41,70 грн/$1.

"У липні курс долара до гривні продовжив демонструвати стабільність із незначною корекцією у вузькому діапазоні",- зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

На їхню думку, короткостроково (два-чотири тижні) коридор у 41,40–42,10 грн/$ збережеться за відсутності зовнішніх шоків або сплесків попиту з боку імпортерів.

Аналітики "КИТ Group" прогнозують, що в середньостроковій перспективі (два-чотири місяці) курс гривні може поступово знизитися до 42,20–42,80 грн/$ у разі посилення внутрішніх бюджетних витрат, зростання сезонного попиту на валюту або підвищення девальваційних очікувань серед населення та бізнесу.

У довгостроковій перспективі (понад шість місяців) експерти не очікують скорочення зовнішньої фінансової підтримки, тож найбільш імовірним сценарієм вважають поступову контрольовану девальвацію гривні до 43,00–44,50 грн/$. При цьому важливими стримувальними чинниками можуть залишатися курсова політика НБУ та сигнали уряду щодо макроекономічного курсу на 2026 рік.