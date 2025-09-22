Інтерфакс-Україна
Економіка
19:58 22.09.2025

Валютні інтервенції НБУ зросли за тиждень майже в 1,5 рази, але на 20% менше минулорічних

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $208,7 млн, або на 47,1% – до $651,5 млн, останній раз на такому високому рівні вони були наприкінці липня, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $49,6 млн з $39,4 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $198,6 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, зменшилося до $43,7 млн з $67,1 млн на позаминулому тижні, і всі дні продаж безготівковою валюти перевищувала її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,2838 грн/$1, за два дні укріпився до 41,1752 грн/$1, але на кінець тижня знизився до 41,2502 грн/$1, а вже на початку цього – до 41,3811 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень практично не змінився: купівля – біля 41,23 грн/$1, а продаж – близько 41,30 грн/$1.

"Вересень для долара проходить у режимі плавних коливань з майже пласким понижувальним трендом. На глобальних ринках долар уже відіграв більшу частину очікувань щодо зниження ставки Федеральної резервної системи у вересні (ввечері 17 вересня ФРС знизила її на 25 базисних пунктів (б. п.) - до 4-4,25% річних – ІФ-У), і це відобразилося на внутрішньому українському ринку", – зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Вони нагадали, що протягом останнього місяця курс на готівковому ринку поступово та контрольовано сповзав униз без різких імпульсів: середній рівень купівлі знизився з 41,20 до 41,05 грн/$1, продажу — з 41,65 до 41,50 грн/$1, тоді як офіційний курс НБУ рухався синхронно з ринковим – із 41,35 до 41,25 грн/$1, зберігаючи "якоріння" ринку.

"Спреди між купівлею та продажем тримаються у вузькому коридорі 0,40–0,50 грн, а ринкові курси зберігають рівновіддаленість від офіційного, що свідчить про наявність "курсового консенсусу" між ринком та регулятором", – вважають у " КИТ Group".

В компанії додали, що населення не створює ажіотажного попиту на долар, орієнтуючись на більш еластичний в курсоутворенні євро. Це знижує ризики для доларового готівкового сегменту і мінімізує тиск на ринок.

На думку експертів, до кінця вересня базовий діапазон курсу – 41,00–41,50 грн/$ із з тяжінням до нижньої межі прогнозу через зниження ставки, тоді як середньостроковий прогноз, на 2–3 місяці, – 41,30–42,00 грн/$1.

"Довгостроково (6+ місяців): сценарій плавної девальвації гривні зберігається. При стабільних зовнішніх надходженнях очікуваний орієнтир — 43,00–44,50 грн/$1 до середини 2026 року за умови незмінності широкого контексту поточної ситуації", – йдеться у коментарі КИТ Group".

 

 

Теги: #інтервенції #нбу

