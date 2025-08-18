Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня впали на 31,7% на тлі зміцнення гривні

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $234,8 млн, або на 27,9% – до $607,8 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними, оприлюдненими Нацбанком, упродовж минулого тижня негативно сальдо купівлі та продажу клієнтами банків – юридичними особами валюти зростало від $43,2 млн у понеділок до $103,1 млн у четвер, що майже вдвічі менше, ніж минулого тижня.

Подібна ситуація спостерігалася й на ринку валютообмінних операцій населення: якщо за суботу-понеділок продаж валюти перевищив її купівлю на $7,6 млн, то у четвер – на $10,5 млн, тоді як у минулий четвер цей показник сягав $27,5 млн.

Якщо тижнем раніше вперше за довгий час фіксувалося негативно сальдо у сегменті безготівкових операцій населення, то минулого тижня населення знову більше продавало безготівкової валюти, аніж купувало її – на $2-5 млн щодня.

Офіційний курс гривні до долара того тижня зміцнився з 41,3895 грн/$1 до 41,3401 грн/$1.

Така сама динаміка спостерігалася й на готівковому ринку, де курс гривні упродовж минулого тижня зміцнився на і самі 3-5 коп.: купівля - приблизно до 41,37 грн/$1, а продаж – до близько 41,45 грн/$1.

"Український валютний ринок по долару перебуває у фазі штилю — міжнародні чинники не дають драйверів для різких змін, а дозовані інтервенції та лібералізація НБУ підтримують низьку волатильність і керованість ринку", – зазначають експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

За їх оцінкою, внутрішній попит — без ажіотажних чи накопичувальних драйверів, імпортери діють планово, не провокуючи аномальних сплесків, у котируваннях гривня-долар менші чи практично відсутні "страхові" націнки операторів ринку.

У "КИТ Group" прогнозують на найближчі 1–3 тижні курс у базовому діапазоні 41,30–41,85 грн/$1: пробиття нижче 41,20 грн/$1 малоймовірне без сильного зовнішнього каталізатора, але можливі короткі імпульси на даних зі США чи новинах щодо зовнішнього фінансування для України.

Середньостроково, на 2–3 місяці, у компанії очікують на курс 41,50–42,20 грн/$1 та додають, що очікування вересневого рішення ФРС з імовірним, але далеко не гарантованим зниженням ставок зсуває очікування по котируваннях до нижньої межі коридору. В той же час осінні бюджетні виплати та імпорт енергоносіїв можуть підштовхувати котирування вгору, втім старт експортного сезону та його успішність — сильний стабілізуючий фактор.

"За умови реалізації сценарію зростання невизначеності (безпека, економічні індикатори, політичні зсуви) або погіршення зовнішніх надходжень — імовірні короткі виходи до 42,30–42,40/$1", – вважають експерти "КИТ Group".