Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – серпень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Перша декада серпня та початок другої позначились низкою даних і рішень, що задають тон для курсоутворення на найближчі тижні. Як і раніше, домінують зовнішні чинники, а от внутрішні формують здебільшого ситуативні імпульси та незначну волатильність без зміни довгого тренда.

Міжнародний контекст

США. Липнева інфляція сповільнилась у межах очікувань — ціни зросли на 2,7% за рік, а базова інфляція (без урахування продуктів і пального) — на 3,1%, що підживило очікування зниження ставок ФРС у вересні та дало короткий «видих» долару після сильної макростатистики у попередніх періодах. Ринок праці також охолов: звіти із зайнятості поза сектором сільського господарства виявилися слабшими, безробіття піднялося, що додатково підсилює імовірність м’якого сценарію для ФРС. Сукупно ці фактори знижують так звану премію за жорсткість у USD на горизонті кількох найближчих тижнів — принаймні до явних сигналів ФРС щодо майбутньої політики.

Єврозона. Флешоцінка Гармонізованого індексу споживчих цін, який публікується Євростатом (HICP), за липень — 2,0% р/р (стабільно), що зберігає для ЄЦБ аргументацію на поступове обережне пом’якшення далі в поточному році. Остаточні оцінки ВВП за два квартали підтвердили слабке, але все ж позитивне зростання. Для майбутньої траєкторії євро це більше нейтральний чи помірно негативний сигнал у відриві від інших драйверів, бо яструбиного сюрпризу не спостерігається.

Велика Британія надіслала свій сигнал для глобального валютного тону — її центробанк знизив ставку на 25 б. п. — до 4,0%, що позначає сигнал до старту ребалансування монетарної політики іншими великими економіками поза США та єврозоною і формує очікування на ширший перегляд ставок за умови підтвердження такої політики іншими макроіндикаторами. Загалом такі процеси розм’якшують доларову перевагу в кошику глобальних валют на горизонті 1–2 місяців, якщо і ФРС зрушить у той самий бік.

Глобальний енергетичний фактор поки що не дає імпульсів для перегляду вибраних політик ключовими економіками. Ринкові очікування щодо цін на нафту без різких змін, а поточні котирування вже цілком відображають новинний фон останніх тижнів: баланс попиту/пропозиції не додає інфляційної напруги для ЄС, отже, зараз не є фактором, що змусив би ЄЦБ до жорсткішої політики. Це теж працюватиме проти подальшого посилення євро. Очікувана траєкторія — нейтральний чи помірно знижувальний вплив для євро за умови відсутності інших сигналів і даних, які можуть стримати чи розвернути поточний тренд.

Отже, враховуючи поточний міжнародний фон, на короткому горизонті USD має менше причин і драйверів для зміцнення, а для EUR найбільш імовірний боковик.

Ключовими факторами впливу в найближчій перспективі стануть вересневе рішення ФРС по ставках і подальші дії центробанків великих економік світу: очікуване зближення ставок у провідних економіках зменшує дохіднісну перевагу США — отже, перевага долара тане, але й євро не отримує свого нового драйвера.

Внутрішній український контекст

Резерви та інтервенції. Міжнародні резерви Національного банку України зберігаються на високому рівні, навіть незважаючи на значні продажі валюти НБУ та боргові виплати. Попри зниження «резервна подушка» залишається достатньою для згладжування коливань і підтримки контрольованої динаміки офіційного/ринкового курсів.

Інфляція. У липні інфляція сповільнилася до 14,1% у річному вимірі (р/р), а в місячному вперше за два роки була зафіксована дефляція −0,2%. Це зменшує короткострокові цінові ризики та інфляційні премії в ціноутворенні імпортерів/ритейлу. Для курсу гривні такі фактори — нейтрально або помірно заспокійливі, оскільки нівелюють аргументи для різкого «страхового» попиту на валюту.

Зовнішня підтримка надходить у належному очікуваному обсязі, що підтримує базовий набір чинників для сценарію стабільної гривні. Рішення Ради ЄС про надання чергового четвертого транша понад €3,2 млрд у межах Ukraine Facility — важливе підкріплення фіскальної стабільності та валютної ліквідності на осінні місяці. Це опосередковано знижує ризики волатильності гривні на валютному ринку.

Новий крок у сфері валютної лібералізації з боку НБУ — позитивний сигнал щодо стабільних очікувань ринку та регулятора. На початку серпня НБУ дозволив репатріацію дивідендів і розширив інструменти хеджування, а також спростив низку технічних валютних операцій. Структурно це знижує ринкові ризики та покращує передбачуваність для бізнесу без різкого додаткового попиту на валюту, що також усуває чинники тиску на курс.

Український ринок входить у другу половину серпня зі збереженим курсовим консенсусом: резерви достатні, зовнішнє фінансування підтверджене, інфляція охолола, а лібералізація — дозована та керована. Внутрішні чинники, як і раніше, дадуть короткі сплески, але загальний напрямок все ж визначатиметься поза межами України — міжнародними даними та рішеннями, насамперед США та ЄС.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку — спокій і вузький коридор

Котирування на ринку рухаються у вузькому діапазоні: купівля – 41,20–41,35 грн/$, продаж – 41,65–41,80 грн/$, офіційний — близько 41,50–41,60 грн/$. Після локального мінімуму 11 серпня відбувся легкий відскок, але без зміни тренда. Це підтверджує наші очікування й оцінки щодо відсутності помітної волатильності — лише незначні ситуативні рухи.

Ширший тренд, який спостерігається протягом 30 днів — плавне зниження всіх індикаторів: продаж – із ~42,05 до 41,70 грн/$, купівля – з 41,56 до 41,23 грн/$.

Ринковий спред — стабільно незначний у межах 0,40–0,50 грн, ринкові курси вже звично рівновіддалені від офіційного. Сукупність цих факторів — сигнал про низькі ризик-премії на ринку та збереження курсового консенсусу щодо поточної й очікуваної ситуації між НБУ, операторами валютного ринку й економічними суб’єктами.

Загалом український валютний ринок по долару перебуває у фазі штилю — міжнародні чинники не дають драйверів для різких змін, а дозовані інтервенції та лібералізація НБУ підтримують низьку волатильність і керованість ринку. Внутрішній попит — без ажіотажних чи накопичувальних драйверів, імпортери діють планово, не провокуючи аномальних сплесків, у котируваннях UAH/USD менші чи практично відсутні «страхові» націнки операторів ринку.

Прогноз

Короткостроково (1–3 тижні): базовий діапазон 41,30–41,85 грн/$. Пробиття нижче 41,20 малоймовірне без сильного зовнішнього каталізатора; короткі імпульси можливі на даних зі США чи новинах щодо зовнішнього фінансування для України.

Середньостроково (2–3 місяці): 41,50–42,20 грн/$. Очікування вересневого рішення ФРС з імовірним (але далеко не гарантованим) зниженням ставок зсуває очікування по котируваннях до нижньої межі коридору; осінні бюджетні виплати/імпорт енергоносіїв можуть підштовхувати котирування вгору, втім старт експортного сезону та його успішність — сильний стабілізуючий фактор. За умови реалізації сценарію зростання невизначеності (безпека, економічні індикатори, політичні зсуви) або погіршення зовнішніх надходжень — імовірні короткі виходи до 42,30–42,40.

Довгостроково (6+ місяців): зберігається сценарій плавної, контрольованої девальвації до 43,00–44,50 грн/$, за умови стабільної зовнішньої підтримки та поточної тактики інтервенцій НБУ; стримувачі — нові транші партнерів і помірна інфляція, ризики — геополітика/безпека та фіскальні потреби.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку — рефлексії курсу євро до гривні на зовнішні чинники

Після тривалого плавного сповзання в діапазонах купівля ~47,85 до 47,75 і продаж ~48,65 до 48,45 13–14 числа відбувся різкіший відскок: купівля ~47,90 до 48,20, продаж ~48,50 до 48,85. Офіційний курс НБУ піднявся одноденним стрибком з 48,0758 до 48,6472 – на 0,58 грн.

Протягом тридцяти днів спостерігався сталий низхідний тренд, який перервався корекційним відновлення 13–14 серпня.

Упродовж більшої частини періоду ринкові курси були рівновіддалені від офіційного (класичний коридор), а спред купівля/продаж тримався ~0,50–0,70 грн/€ — ознака стабільних очікувань і відсутності нервозності.

Зафіксований відскок став наслідком зовнішнього імпульсу (рух у парі EUR/USD на глобальному ринку після американської статистики) та швидко відобразився на ринкових котирування EUR/UAH.

Подібні епізоди не свідчать про дисбаланс, а лише про очікуване технічне вирівнювання між зовнішнім і внутрішнім ринками без зміни загального тренда — дані зі США та статистика єврозони дозволили EUR зробити технічний відскок, але цей імпульс ринок уже відіграв, тому без надходження нових суттєвих даних зі США чи ЄС не варто очікувати подальшого зростання курсу євро проти гривні.

Внутрішній попит також не зможе стати драйвером зростання котирувань через спекулятивну складову формування курсів учасниками ринку — після перегріву червня-липня та вичерпання платоспроможного попиту інтерес до готівкового євро охолов. Імпортери діють планово, що згладжує загальний тиск на ринок і сприяє нормалізації спредів.

Прогноз

Короткостроково (1–3 тижні): базовий діапазон 48,20–48,90 грн/€. Ситуативні рухи можливі під впливом нових даних із США та ЄС; у разі подальшого послаблення долара — ринок може тестувати 48,90–49,10 грн/€.

Середньостроково (2–3 місяці): 48,60–49,80 грн/€. Якщо ФРС піде на перегляд ставок і збережеться спокій у ЄС — верхня частина коридору; за сценарію сильного USD або виходу слабкої євро статистики по єврозоні — курс триматиметься нижчого значення коридору — 48,20–48,60 грн/€.

Довгостроково (6+ місяців): 49,00–51,00 грн/€ із періодичними хвилями волатильності залежно від торговельної політики США – ЄС і дій ЄЦБ та ФРС щодо ставок.

Рекомендації: діяти в діапазонах, тримати ліквідність, хеджувати ризики

Ключові універсальні ідеї:

· На короткому горизонті: USD має менше причин для зміцнення, EUR — радше боковик із технічними відскоками.

· Ліквідність понад прибутковість: тримайте запас вільної валюти на поточні потреби, строкові інструменти — лише з опцією дострокового доступу з мінімальними втратами.

· Універсальна стратегія для всіх — гнучкість, траншевість, хеджування.

· Плануйте в діапазонах, не в точках: закладайте в розрахунки та прогнози курсовий коридор, а не фіксовані числа.

· Слідкуйте за спредами: зараз це важливіший індикатор, аніж значення курсу. Звуження — момент для оптимізації купівель/продажів, розширення — сигнал пригальмувати.

· Ризик-менеджмент: уникайте великих угод і фіксованих зобов’язань, уникайте рішень під емоції після новин/соцмереж — в умовах курсового штилю медіа намагаються «вичавити клікбейт із нічого».

Для приватних інвесторів і заощаджувачів:

База стабільності — USD, гнучкість — EUR: долар — «якір» портфеля; євро після корекції — додавати поступово невеликими частками.

Не ганяйтесь за «піками»: поточний ринок — боковик, тому розподіляйте обміни планомірно в часі, не намагаючись зловити ідеальний курс.

Гривня — винятково під витрати: лише оперативний резерв на 1–2 місяці потреб або поточних витрат, надлишок — у тверді валюти або інструменти з валютною прив’язкою.

Для спекулятивних операцій на USD/UAH & EUR/UAH:

· Час коротких позицій і швидких дій: прибуток фіксувати регулярно «невеликими порціями», збитки — «різати швидко».

· Слідкуйте за «перетинами» офіційного з ринком: раптовий стрибок офіційного курсу та звуження спредів зазвичай означають технічний лаг і швидке «дотягування» ринку — можливість для коротких позицій / фіксації прибутку.

· Бережіть ліквідність: утримуйтесь від операцій або робіть менші угоди на неліквідному ринку (вузький вибір вигідної пропозиції, широкі спреди), не тримайте великі позиції перед виходом важливих новин.

