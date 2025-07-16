Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – липень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України: липень відкриває новий етап для валютної стратегії

Початок другого півріччя 2025 року приносить низку системних сигналів, які можуть вплинути на довгострокову валютну стратегію як держав, так і приватних інвесторів.

На глобальному рівні долар США втрачає статус абсолютної «валюти-прихистку»: за оцінками Goldman Sachs, він дедалі частіше поводиться як ризиковий актив — падає одночасно з фондовими ринками й облігаціями. Це підриває його привабливість в очах інвесторів і змінює логіку формування валютних резервів: частка долара у світових ЗВР знижується, а от євро, франка та фунта зростають. Усі ці зміни поки що не кардинальні, але вже не мають випадкового характеру.

В Україні валютний ринок зустрічає липень зростанням попиту на готівкову валюту та зміщенням фокусу населення з долара на євро. У червні українці купили євро на 577 млн доларів та лише на 44 млн доларів перевищили продаж долара: частка євро у структурі попиту домінує над доларом, особливо в готівковому сегменті. Українці прагнуть «зловити тренд зростання» євровалюти для примноження заощаджень.

Індекс девальваційних очікувань українців зріс до 139,3 пункту, що свідчить про поступове повернення нервозності на побутовому рівні. Якщо не буде сильних стабільних сигналів про збереження потенціалу підтримки курсу гривні, настрої українців можуть стати ключовим джерелом тиску на курс вітчизняної валюти, а попит домогосподарств — драйвером девальваційного тренда. Сукупність цих факторів може стати причиною обмежувальних заходів на валютні операції з боку банківського регулятора або самих учасників валютного ринку.

Разом із тим фундаментальна стабільність гривні зберігається завдяки потужному ресурсу зовнішньої підтримки: за червень Україна отримала понад $4 млрд валютної допомоги, що дозволило наростити резерви Національного банку до $45,1 млрд, попри майже $3 млрд валютних інтервенцій. Це дозволяє НБУ утримувати контроль над курсом без жорстких обмежень, при цьому поступово тестуючи варіанти валютної лібералізації.

На перетині цих факторів — нова фаза валютного позиціонування. Стратегії, що працювали протягом 2022–2024 років, уже не гарантують стабільності. Долар більше не є «залізобетонною основою», хоча й зберігає ключову розрахункову роль у міжнародній торгівлі, в тому числі для України, а євро набуває ваги навіть без фундаментальних переваг. Втім, Євросоюз, який стикається із ризиком введення торговельних мит адміністрацією США, рано чи пізно може задіяти механізми ребалансування курсу євро проти долара, аби компенсувати курсовим фактором зростання мит і підтримати цінову привабливість і конкурентність європейського експорту. Саме це демонструє, що поточні тренди — лише ознаки змін, які можуть розвернутись у протилежний бік у разі зміни значущих обставин.

Валютний ринок дедалі більше перетворюється на поле сценарного планування, яке вимагає гнучкості, здатності до швидкого маневру та відмови від жорстких «курсофіксів».

Окремої уваги потребує відстежування обсягів і динаміки допомоги міжнародних фінансових і безпекових партнерів України — уряд офіційно озвучив нестачу понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2026 році. Втім, явна активізація міжнародних зусиль з військової та економічної підтримки України дає привід вважати, що ця різниця буде значною мірою компенсована — це дозволить гарантувати макроекономічну та курсову стабільність. З цієї причини поки що ми оцінюємо ризики девальвації як стримані, а довгострокові позиції гривні залежатимуть менше від ринку, але більше від архітектури бюджетної політики та зовнішньої підтримки.

Внутрішній валютний ринок перебуватиме у стані нового балансу з огляду на внутрішні та глобальні процеси.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У липні курс долара до гривні продовжив демонструвати стабільність із незначною корекцією у вузькому діапазоні.

На короткій дистанції перших тижнів місяця ринок залишався у стабільному коридорі: середній курс купівлі банками утримувався близько позначки 41,55 грн/$, продажу — 42,05–42,06 грн/$ із ситуативними просадками до 41,95 грн/$. Офіційний курс коливався в діапазоні 41,8–41,83 грн/$. Його близькість до ринкових індикаторів свідчить про наявність консенсусу між ринком і політикою регулятора та про збереження балансу попиту й пропозиції.

Спреди між курсами купівлі та продажу, а також приблизно рівновіддалене відхилення цих значень від офіційного курсу НБУ, залишаються стабільними. Це свідчить про відсутність дисбалансу на ринку чи нервозності серед його учасників. Ринок не формує додаткових премій за ризики чи запобіжних заходів, що вказує на збереження передбачуваної ситуації та відсутність спекулятивного тиску.

Ключові фактори впливу:

Стабільна інтервенційна політика НБУ. Регулятор продовжує помірні продажі валюти ($3 млрд у червні) на тлі зростання резервів до $45,1 млрд, що дозволяє тримати офіційний і ринковий курси в контрольованих межах.

Регулятор продовжує помірні продажі валюти ($3 млрд у червні) на тлі зростання резервів до $45,1 млрд, що дозволяє тримати офіційний і ринковий курси в контрольованих межах. Достатній приплив валюти в країну. Понад $4 млрд допомоги від партнерів у червні (Канада, ЄС, Світовий банк) повністю компенсували інтервенції та боргові виплати, підтримуючи стабільний достатній резерв.

Понад $4 млрд допомоги від партнерів у червні (Канада, ЄС, Світовий банк) повністю компенсували інтервенції та боргові виплати, підтримуючи стабільний достатній резерв. Послаблення долара на глобальному ринку. У другому кварталі долар подешевшав більш ніж на 7%, що пом’якшило зовнішній тиск на гривню та частково змістило інтерес українських гравців у бік євро.

У другому кварталі долар подешевшав більш ніж на 7%, що пом’якшило зовнішній тиск на гривню та частково змістило інтерес українських гравців у бік євро. Поведінковий зсув серед громадян. Дані НБУ засвідчують зниження інтересу до долара серед населення: чиста купівля у червні — лише $44 млн проти $276 млн в еквіваленті щодо євро.

Прогноз:

Короткостроково (2–4 тижні): збереження коридору 41,40–42,10 грн/$ за відсутності зовнішніх шоків або сплесків попиту з боку імпортерів.

збереження коридору 41,40–42,10 грн/$ за відсутності зовнішніх шоків або сплесків попиту з боку імпортерів. Середньостроково (2–4 місяці): імовірний поступовий рух до 42,20–42,80 грн/$ у разі посилення внутрішніх витрат бюджету, сезонного попиту або зростання девальваційних очікувань населення й економічних агентів.

імовірний поступовий рух до 42,20–42,80 грн/$ у разі посилення внутрішніх витрат бюджету, сезонного попиту або зростання девальваційних очікувань населення й економічних агентів. Довгостроково (6+ місяців): ми не бачимо передумов для уповільнення або зниження зовнішньої допомоги, тому тренд плавної контрольованої девальвації гривні до рівня 43,00–44,50 грн/$ виглядає найбільш реалістичним за умови відсутності непередбачуваних факторів. Стримуючим чинником девальвації може стати курсова політика НБУ та риторика уряду щодо макроекономічної політики 2026 року.

Курс євро: динаміка й аналіз

Упродовж липня курс євро до гривні демонструє високу чутливість до зовнішньої кон’юнктури, зокрема — до глобального ослаблення долара. Після тривалого зростання євро дещо скоригувався на короткій дистанції після локального піка: курс купівлі знизився з 48,85 до 48,62 грн/€, курс продажу — з 49,55 до 49,22 грн/€, а офіційний курс — із 49,02 до 48,90 грн/€. Корекція супроводжувалась поступовим звуженням спреду між купівлею та продажем, що може вказувати на стабілізацію очікувань після хвилі активного попиту з боку населення.

Ключові фактори впливу:

Глобальна слабкість долара: євро зміцнився на фоні падіння індексу долара (DXY) на понад 10% від початку року й активного перетоку резервів у бік євро та інших резервних активів. За даними МВФ, частка євро в офіційних резервах країн світу зросла до 20,1% — це максимум з кінця 2022 року.

євро зміцнився на фоні падіння індексу долара (DXY) на понад 10% від початку року й активного перетоку резервів у бік євро та інших резервних активів. За даними МВФ, частка євро в офіційних резервах країн світу зросла до 20,1% — це максимум з кінця 2022 року. Попит з боку населення: за червень українці суттєво наростили придбання готівкового євро — така динаміка підтримує його курс на внутрішньому ринку.

за червень українці суттєво наростили придбання готівкового євро — така динаміка підтримує його курс на внутрішньому ринку. Нерівномірність коливань: після стрімкого зростання в червні ринок частково зафіксував прибутки, що й спричинило незначну корекцію в липні. Це класична фаза ринкової адаптації після перекупленості.

Прогноз:

Короткостроково (2–4 тижні): очікується коливання в межах 48,40–49,30 грн/€, без прориву рівня 49,50 за умов відсутності нових зовнішніх шоків.

очікується коливання в межах 48,40–49,30 грн/€, без прориву рівня 49,50 за умов відсутності нових зовнішніх шоків. Середньостроково (2–4 місяці): ймовірний рух до рівнів 49,50–50,20 грн/€ у разі подальшого ослаблення долара або зростання попиту на євро як альтернативну резервну валюту.

ймовірний рух до рівнів 49,50–50,20 грн/€ у разі подальшого ослаблення долара або зростання попиту на євро як альтернативну резервну валюту. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій передбачає плавний рух у діапазоні 50,00–51,50 грн/€ із підвищеною волатильністю — за умов політичної невизначеності в ЄС після виборів і збереження глобального тренда дедоларизації.

Загалом ринок євро в Україні демонструє явні ознаки стабілізації, про що свідчить менша волатильність на коротких (1-2 тижні) та довших (3-4 тижні) дистанціях, а також помітне звуження спредів між курсами купівлі та продажу, які лише упродовж кварталу в готівковому сегменті знизилися з 2-2,5 грн до 60-80 копійок на кожному євро. Оператори ринку призвичаїлися до рухів євровалюти, не закладаючи надмірних страховок від його зростання чи просідання. І, зрештою, ще одна ознака стабілізації ринку та наявності курсового консенсусу між операторами та регулятором — збереження незначних і відносно сталих відхилень ринкових курсів купівлі-продажу євро від офіційного курсу НБУ.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Поточна ситуація на валютному ринку — це перехід до нового режиму позиціонування. Головний висновок: гнучкість і сценарне планування мають стати основою валютної стратегії в другому півріччі 2025 року.

Ліквідність — понад усе

Зберігайте можливість швидко реагувати: активи мають бути або повністю ліквідними, або легко переміщуваними між інструментами. Строкові депозити, облігації без дострокового виходу й одновалютна стратегія — небезпечні пастки в нестабільному середовищі. У фокусі не прибутковість, а мобільність.

Євро — новий фаворит, але вже не перегрітий

Частка євро в попиті з боку населення та бізнесу істотно зросла, але ринок поступово входить у фазу стабілізації. Оптимальна стратегія — поступова переоцінка частки євро в портфелі, особливо якщо ваша операційна модель прив’язана до цієї валюти. Після хвилі активного попиту — час консолідації.

Долар зберігає функцію базового захисту

Навіть попри глобальне послаблення долар залишається важливою опорою в разі непередбачених подій і не втрачає ліквідності та значущості як глобальний універсальний розрахунковий інструмент. Зберігайте його частку в портфелі, особливо на випадок осінньо-зимових девальваційних сценаріїв або послаблення зовнішньої допомоги. Він може не демонструвати стрімкого зростання, але не буде швидко та глибоко падати, коли все інше валиться.

Спреди — індикатор ринкових очікувань

Звуження спредів — сигнал стабілізації. Розширення — знак нервозності. У парі USD/UAH спреди залишаються стабільними, а в EUR/UAH — коливаються. Це підказка щодо дій: не поспішайте з операціями, коли спред широкий, і використовуйте вузький спред як момент для оптимізації.

Відмовтеся від фіксованих «орієнтирів»

Жорстко зафіксовані курси чи «психологічні позначки» (на кшталт 42 або 50 грн) — пастка. Для прогнозування фокусуйтеся на діапазонах, а не на абсолютних цифрах у моменті. Тестуйте свою валютну структуру на різні сценарії — від стриманої девальвації до ситуативної ревальвації, не забуваючи включати до власної моделі сценарії рухів ключових валют на міжнародних ринках.

Гривня — лише на операційні потреби

Навіть стабільна гривня — це валюта з обмеженим потенціалом збереження накопичень. Не тримайте більше, ніж потрібно для поточних витрат. Надлишок варто конвертувати у тверді валюти або інструменти з прив’язкою до них.

Валютна лібералізація — маркер, а не інструкція

Наявні сигнали пом’якшення валютних обмежень — це лише «промацування ґрунту» з боку НБУ. Реальні зміни, швидше за все, будуть не раніше осені. До того часу варто зберігати обережність. Уникайте кроків, що ґрунтуються лише на «очікуваному» полегшенні правил — це пастка. Розгляньте інструменти, що менше залежать від рішень регулятора чи банків (наприклад, готівку або стейблкоїни на основі євро чи долара).

Тримайте фокус на змінах у новинах

Найближчим орієнтиром мають стати макроекономічні та курсові показники, які уряд і НБУ закладуть у проєкт бюджету-2026. Це маркер курсової політики й очікувань, які визначатимуть поведінку ринку та прогнозування імовірних курсових траєкторій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-платформа, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

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