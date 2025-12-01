Інтерфакс-Україна
20:21 01.12.2025

НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку

НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку
Національний банк України (НБУ) за результатами безвиїзного нагляду встановив порушення вимог законодавства на платіжному ринку з боку АТ "Укрпошта" та застосував до компанії захід впливу у вигляді письмового застереження.

Як зазначено на сайті Нацбанку, відповідне рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури ухвалено 1 грудня 2025 року.

За даними регулятора, департамент інтегрованого нагляду встановив, що "Укрпошта" допустила низку порушень, зокрема вимог законодавства у сфері платіжних послуг та окремих нормативних актів щодо системи управління, роботи в особливий період, порядку авторизації надавачів фінансових послуг, здійснення безвиїзного нагляду та подання статистичної звітності.

Компанія зобов’язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності протягом 60 календарних днів з дати отримання рішення комітету.

Як повідомлялось, "Укрпошта" в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% – до 311,8 млн грн.

У серпні цього року "Укрпошта" отримала від НБУ письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

 

