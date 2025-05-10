Інтерфакс-Україна
Економіка
19:31 10.05.2025

НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

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НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

Національний банк України надав дозволи на валютні операції на умовах "форвард" з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні (з поставкою або без поставки іноземної валюти) між банками та з продажу клієнтами банкам іноземної валюти за гривні (з поставкою іноземної валюти).

"Очікується, що вплив операцій на умовах форвард між банками на загальний стан валютного ринку буде малопомітним, а за операціями клієнтів з продажу іноземної валюти на умовах "форвард" відбуватиметься лише наближення в часі пропозиції валюти на ринку", - повідомив НБУ на сайті у суботу.

Він уточнив, що таким чином розпочав реалізацію заходів з Концептуальної записки стосовно визначення підходів, умов та строків відновлення функціонування ринку валютних похідних фінансових інструментів, підготовленої в межах виконання зобов'язань за програмою з МВФ.

Окрім того Нацбанк надав українських підприємствам можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту на суму коштів, залучену з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті та назвав це "стимулюючою валютною лібералізацію".

Згідно із інформацією на сайті, серед таких операцій проведення розрахунків за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року, повернення нерезиденту-покупцю передоплати за товар, що була сплачена до 23 лютого 2022 року, виконання боргових зобов’язань за "старими" зовнішніми кредитами, одержаними до 20 червня 2023 року та фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів (понад встановлений окремий ліміт для фінансування таких представництв).

Такі операції мають проводитися через один банк (за вибором підприємства). Передбачається також можливість зміни обслуговуючого банку.

Як зазначив Нацбанк, обсяг заборгованості за основною сумою зовнішніх негарантованих кредитів українського бізнесу на 1 квітня 2025 року становив майже $14 млрд, за відсотками – понад $7 млрд, у тому числі приріст з початку повномасштабного вторгнення – відповідно майже по $2 млрд.

Діючі норми валютного регулювання дають змогу лише частково виконувати зобов’язання за "старими" зовнішніми кредитами, одержаними до 20 червня 2023 року: дозволено сплачувати процентні платежі, але не раніше строків, установлених у кредитному договорі, та за умови, що станом на 24 лютого 2022 року за кредитним договором не було простроченої заборгованості, нагадав НБУ.

Він додав, що згідно з опитуванням, проведеним НБУ минулого року серед обслуговуючих банків, українські підприємства повідомили про потребу здійснити оплату за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року, у сумі $3,2 млрд, тоді як проведення таких операцій згідно з нормами валютного регулювання наразі не передбачено.

"За поточних умов НБУ не може надати дозвіл для сплати за цими зобов’язаннями у повному обсязі, оскільки це матиме значні наслідки для стійкості валютного ринку та міжнародних резервів. Водночас компанії отримають дозвіл на здійснення таких платежів у разі залучення в Україну нового іноземного капіталу (у межах обсягу залучених коштів), що, відповідно, не матиме негативного впливу на валютний ринок", – підсумував центробанк.

Окрім того НБУ дозволив оплату консульських зборів з рахунків, відкритих в українських банках, на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.

Крім того, Нацбанк запровадив спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення. Також розширюються можливості для користування банківськими послугами військовослужбовцями-нерезидентами, що служать у лавах Збройних Сил України або Національної гвардії України.

НБУ уточнив, що відповідні зміни у "воєнну" постанову №18 від 24 лютого 2022 року внесені постановою правління регулятора №53 від 9 травня цього року та набули чинності з 10 травня.

Теги: #валюта #лібералізація #нбу

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