Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

Європейська рада, що об'єднує голів держав ЄС, на засіданні 21-22 березня принципово підтримала продовження ще на рік лібералізації торговельного режиму з Україною, яка передбачає пільгові умови для українського експорту в ЄС, однак узгодження остаточного рішення ще триває, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Європейська рада проголосувала за рішення щодо торговельної лібералізації", - сказала вона на саміті експортерів, організованому "Forbes Україна", у п'ятницю, додавши, що залишається лише низка технічних питань.

"Рішення щодо торговельної лібералізації обговорювалося під час засідання Європейської ради. Лідери ЄС підтримали важливість продовження автономних торговельних преференцій. Процес узгодження триває", - уточнила Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Віцепрем'єрка зазначила, що у висновку за підсумками засідання Європейської ради зазначено, що вона закликає продовжити роботу без зволікання щодо вирішення питань, пов'язаних із автономними торговельними преференціями для України, "у справедливий і збалансований спосіб".

"Водночас закріплено необхідність знаходження довгострокового рішення в рамках Угоди про асоціацію ЄС-Україна, зони вільної торгівлі", - зазначила також Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції. Нові захисні заходи, зокрема, зобов'язують Єврокомісію автоматично знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду перевищить середнє арифметичне обсягу імпорту в 2022-2023 роках.

Водночас великі європейські аграрні асоціації та профспілки фермерів заявляють про недостатність запропонованих заходів для захисту ринку ЄС від імпорту української агропродукції і вимагають посилення обмежень. Вони наполягають, зокрема, під час розрахунку лімітів імпорту з України враховувати дані за довоєнний 2021 рік, коли такий імпорт був мінімальним замість запропонованих Єврокомісією двох воєнних років - 2022-2023. Крім того, фермерські асоціації пропонують включити пшеницю до переліку чутливої сільгосппродукції, експорт якої буде лімітуватися захисним механізмом.