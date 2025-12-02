Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас констатує, що Бельгія перебуває під значним тиском у питанні надання Україні фінансової допомоги з основою заморожених активів РФ, при цьому переконана, що репараційна позика посилить позицію ЄС у перемовинах з РФ щодо припинення війни в Україні.

"Вона (репараційна позика – ІФ-У) однозначно посилить позицію Європейського Союзу щодо Москви - це абсолютно очевидно. Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні. Ясно, що Росія має виплатити репарації за завдані Україні збитки, а репараційна позика, заснована на заморожених суверенних активах Росії, є правильним інструментом для цього. Я жодним чином не применшую ризики чи занепокоєння, які має бельгійський уряд. Під час обговорень у Європейській Раді всі говорили, що готові розділити ризики та тягар. Тому нам потрібно працювати над законодавчою пропозицією, щоб урахувати всі ризики, пом’якшити їх або взяти на себе відповідальність за ці ризики. Але нам однозначно потрібно рухатися далі", - сказала Каллас у своїй заяві для преси у вівторок за підсумками засідання міністрів оборони ЄС, на якій обговорювались війна РФ проти України та європейська оборона.

Вона повідомила про підготовлений документ із можливими варіантами, альтернативними репараційному кредиту, але назвала останній "найбільш життєздатним варіантом, оскільки двосторонні внески не покривають необхідних обсягів". Верховний представник ЄС пояснила, що не всі країни-члени Союзу несуть однаковий фінансовий тягар, а єврооблігації чи спільне залучення капіталу також неприйнятні для деяких країн-членів.

"Окрім того, репарації, які Росія має сплатити Україні, - це фактично українські кошти, якщо врахувати масштаби завданих Росією збитків. Тому це найкращий варіант. Знову наголошую: я жодним чином не применшую занепокоєнь, які має Бельгія, але ми можемо їх вирішити. Ми можемо разом взяти на себе ці ризики та знайти життєздатне рішення, щоб продовжити роботу над репараційною позикою", - сказала Каллас.

Вона наголосила, що РФ не хоче, щоб цей репараційний кредит був наданий, але "це те, з чим ми повинні рухатися і надіслати потужний сигнал Москві про те, що вони не можуть вистояти проти нас і що Україна може себе захистити".

"Ця ініціатива надсилає три важливі сигнали: по-перше, потужний сигнал Україні про те, що ми підтримуємо її в захисті; по-друге, сигнал Москві, що їй не вдасться нас виснажити; і, по-третє, сигнал Вашингтону, що ми вживаємо рішучих і переконливих кроків", - наголосила Каллас.

Як повідомлялося, очікується, що лідери ЄС на саміті в Брюсселі 18 грудня обговорять тему фінансування України.

Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що 140 млрд євро з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Однак проти такого рішення виступила Бельгія, яка висловила побоювання щодо його юридичних і фінансових наслідків. Раніше прем'єр-міністр країни Барт де Вевер зажадав від країн ЄС додаткових, юридично зобов'язуючих гарантій у разі реалізації рішення.

Financial Times з посиланням на джерела у вівторок повідомляє, що Європейський центральний банк відмовився виступити фінансовим гарантом у разі передачі коштів Києву в рамках "репараційного кредиту" Україні.