Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

Наступний етапом мирних переговорів після доопрацювання за день-два документів, над якими йшла робота на зустрічах у Берліні у неділю-понеділок, стане проведення американською командою консультацій з російською стороною, прогнозує президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи наші. Далі Сполучені Штати Америки, я думаю, найближчі дні проведуть консультації з "руськими", – відповів Зеленський на запитання журналістів.

"А після цього проведуть консультації з президентом Сполучених Штатів Америки (Дональдом Трампом). Після цього наші переговорні команди зустрінуться, я думаю, в США", – описав ймовірний подальший хід переговорів президент України.

На його думку, чергові зустрічі української та американської сторін пройдуть найближчим часом, можливо навіть на вихідних.

"Ну а далі, після цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.