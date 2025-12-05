Інтерфакс-Україна
Події
12:02 05.12.2025

США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

2 хв читати
США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ
Фото: Unsplash

США звернулися до європейських країн із закликом не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів, у Вашингтоні вважають, що ці кошти мають бути важелем для досягнення мирної угоди, а не інструментом продовження війни, повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів, знайомих із ситуацією.

"США намагались заблокувати плани ЄС використати заморожені активи російського центрального банку для підтримки великого кредиту Україні", - йдеться у повідомленні Bloomberg у п’ятницю.

З посиланням на дипломатів зазначається, що американські чиновники доводили державам-членам, що "ці ресурси потрібні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни". Повідомляється, що прес-служба Держдепартаменту США не відповіла на запит про коментар.

Раніше про негативне ставлення США з цього питання також повідомляло видання Politico. "Коли влітку представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван відвідав Вашингтон, американські чиновники чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає у поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану", - вказвало у повідомленні видання.

"США, можливо, ніколи не підтримували цю ідею. Коли в листопаді просочилася інформація про оригінальний 28-пунктний мирний план Трампа, він передбачав інвестування 100 мільярдів доларів з цих активів в "зусилля з відновлення та інвестування в Україну" під керівництвом США. Решта коштів, як передбачав план, мала піти на "окремий американо-російський механізм", - йшлося в повідомленні.

Втім президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що в США позитивно відреагували на пропозицію щодо надання Україні репараційного кредиту з основою російських іммобілізованих активів. "Так, ми повідомили адміністрацію США. Я, наприклад, говорила зі Скоттом Бессентом, прямо перед сьогодні, що ми плануємо розробити систему репараційного кредиту. Це було сприйнято позитивно", - сказала фон дер Ляєн у середу в Брюсселі на пресконференції, присвяченій подальшій фінансовій підтримці України у 2026-27 рр.

Як повідомлялося, цього тижня ЄС запропонував використати знерухомлені російські активи для підтримки кредиту у розмірі €90 млрд ($105 млрд) для покриття економічних і військових потреб України на наступні два роки. На території ЄС налічується близько €210 млрд заморожених російських активів.

Теги: #кредит #репараційний #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:24 04.12.2025
Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

21:32 04.12.2025
Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

21:04 04.12.2025
Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

19:29 04.12.2025
Зеленський обговорив з Коштою заплановані перемовини з США

Зеленський обговорив з Коштою заплановані перемовини з США

11:17 03.12.2025
Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

10:32 03.12.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні історичний день для ЄС – ми повністю відмовляємося від росенергоносіїв

Фон дер Ляєн: сьогодні історичний день для ЄС – ми повністю відмовляємося від росенергоносіїв

08:48 03.12.2025
У ЄС погоджено законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з корупцією

У ЄС погоджено законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з корупцією

23:14 02.12.2025
Україна хоче відкрити кластери у переговорах з ЄС у 2026 за головування Кіпру, а за головування Ірландії – закрити – Зеленський

Україна хоче відкрити кластери у переговорах з ЄС у 2026 за головування Кіпру, а за головування Ірландії – закрити – Зеленський

20:10 02.12.2025
Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

19:52 02.12.2025
Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

ОСТАННЄ

Погода на вихідних суттєво не зміниться, по всій Україні без опадів

Правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 12 млн грн під виглядом інвестицій в агросектор

Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

Постанова про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України втратила чинність

Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Генконсульство України буде відкрите в словацькому Пряшеві - МЗС

Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

Патрульна поліція спростувала інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА