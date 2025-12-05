США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

Фото: Unsplash

США звернулися до європейських країн із закликом не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів, у Вашингтоні вважають, що ці кошти мають бути важелем для досягнення мирної угоди, а не інструментом продовження війни, повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів, знайомих із ситуацією.

"США намагались заблокувати плани ЄС використати заморожені активи російського центрального банку для підтримки великого кредиту Україні", - йдеться у повідомленні Bloomberg у п’ятницю.

З посиланням на дипломатів зазначається, що американські чиновники доводили державам-членам, що "ці ресурси потрібні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни". Повідомляється, що прес-служба Держдепартаменту США не відповіла на запит про коментар.

Раніше про негативне ставлення США з цього питання також повідомляло видання Politico. "Коли влітку представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван відвідав Вашингтон, американські чиновники чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає у поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану", - вказвало у повідомленні видання.

"США, можливо, ніколи не підтримували цю ідею. Коли в листопаді просочилася інформація про оригінальний 28-пунктний мирний план Трампа, він передбачав інвестування 100 мільярдів доларів з цих активів в "зусилля з відновлення та інвестування в Україну" під керівництвом США. Решта коштів, як передбачав план, мала піти на "окремий американо-російський механізм", - йшлося в повідомленні.

Втім президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що в США позитивно відреагували на пропозицію щодо надання Україні репараційного кредиту з основою російських іммобілізованих активів. "Так, ми повідомили адміністрацію США. Я, наприклад, говорила зі Скоттом Бессентом, прямо перед сьогодні, що ми плануємо розробити систему репараційного кредиту. Це було сприйнято позитивно", - сказала фон дер Ляєн у середу в Брюсселі на пресконференції, присвяченій подальшій фінансовій підтримці України у 2026-27 рр.

Як повідомлялося, цього тижня ЄС запропонував використати знерухомлені російські активи для підтримки кредиту у розмірі €90 млрд ($105 млрд) для покриття економічних і військових потреб України на наступні два роки. На території ЄС налічується близько €210 млрд заморожених російських активів.