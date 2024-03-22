Шмигаль: Нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів після російського обстрілу енергооб'єктів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що енергетикам знадобиться доба, щоб відновити енергопостачання для всіх побутових споживачів, які мають проблеми з електроенергією внаслідок російського обстрілу.

"Це була одна з найбільших атак на енергетику за два роки великої війни. І наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період. Уражено близько 20 підстанцій, уражено електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в кількох регіонах. Є відключення в Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській областях. Але ключове зараз - енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, дефіциту потужностей в енергосистемі немає і поки що не прогнозується.

"Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24/7, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в українські будинки. Світло повертатимемо в три етапи", - заявив він.

Зокрема, перший етап - відновлення енергопостачання критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, лікарні); другий етап - населення; третій етап - промисловості.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Усе поступово відновимо. "Укренерго" і Міністерство енергетики повідомлятимуть всі додаткові деталі", - додав він.