Наступальних угруповань на сумському напрямку противник не створює, але веде терор проти цивільних - Павлюк

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що противник не створює наступальних угруповань на сумському напрямку, але веде терор проти цивільних, і для протидії цьому необхідна перевага України в повітрі.

"Так, на жаль, Росія продовжує терор мирного населення. І це чітко показують дії в Сумській області, де в рази збільшилися й удари артилерійські, й удари авіації. Попри те, що жодних наступальних угруповань на цьому напрямку противник не створює, але ударів завдають тільки по цивільному населенню, переважно для того, щоб максимально залякати людей. Це звичайний терор. Я думаю, що ми зробимо все, щоб це припинити", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Павлюк зазначив, що, на жаль, в українських сил на поточний момент немає переваги в повітрі.

"Щойно вона з'явиться (перевага в повітрі - ІФ-У), ми зробимо все, щоб російська авіація не змогла підлетіти близько до кордонів і не змогла завдавати ударів по наших об'єктах. Ми працюємо над цим, і наші партнери працюють над цим", - запевнив командувач.