Павлюк: Поки що перевагу на полі бою ми не можемо отримати, противник має більший ресурс, але всьому свій час

Росіяни роблять усе можливе і неможливе, використовуючи всі наявні ресурси, щоб продовжувати наступальні дії, Сили оборони України поки що не мають переваги на полі бою, зазначив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Відповідаючи на запитання, чи спостерігається уповільнення російського наступу після президентських псевдовиборів, Павлюк сказав, що такі висновки робити ще рано.

"Тривають наступальні дії, що очікувано. РФ не може дати собі можливість втратити перевагу на полі бою, а тільки уповільнення їхніх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу. Тому вони роблять усе можливе і неможливе, використовуючи всі наявні ресурси, щоб продовжувати наступальні дії на лиманському напрямку, бахмутському, також не сповільнюється на авдіївському", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю вранці.

За словами Павлюка, на деяких напрямках ворог має лише невеликі тактичні успіхи.

"Точно так само і ми проводимо відповідні наступальні дії, відновлюємо позиції, захоплюємо також їхні позиції, відновлюємо свої. Поки що триває позиційна війна, поки що переваги ми не можемо отримати. На жаль, противник має більший ресурс, але всьому свій час", - зазначив Павлюк.