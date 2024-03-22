Події

00:14 22.03.2024

Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

1 хв читати
Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

Збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину в плей-офф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч проходив на стадіоні в місті Зеніца (Боснія) і завершився з рахунком 2:1 на користь України, повідомляє Суспільне.

"Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024 - 2:1. Українці програвали до 85-ї хвилини, але потім забили два м'ячі з інтервалом у три хвилини", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у фіналі плей-офф відбору Україна зіграє проти Ісландії, яка розгромила Ізраїль (4:1). Матч відбудеться у вівторок, 26 березня.

 

Теги: #футбол #україна #боснія_і_герцеговина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:48 22.03.2024
МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

20:27 21.03.2024
США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

15:47 21.03.2024
У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

У Брюсселі розпочався дводенний саміт ЄС: першим питанням порядку денного - Україна

13:14 21.03.2024
Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

12:33 21.03.2024
Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

12:23 21.03.2024
Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

11:26 21.03.2024
Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Україна отримала CAD2 млрд від Канади

06:00 21.03.2024
У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

05:53 21.03.2024
Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

23:47 20.03.2024
Профільний комітет Ради очікує затвердження інституту превентивної реструктуризації цього року

Профільний комітет Ради очікує затвердження інституту превентивної реструктуризації цього року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ схвалив виділення Україні 4-го траншу за програмою EFF $880 млн

Мішель сподівається, що переговорні рамки для України буде затверджено в першій половині цього року

Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за агресивну війну проти України та скоєні важкі злочини - висновки Європейської ради

Лідери ЄС застерігають Іран від надання РФ балістичних ракет - висновки Європейської ради

ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

ОСТАННЄ

Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки - фон дер Ляєн

Мішель заявляє, що конкретні кроки щодо використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України буде зроблено дуже швидко

Мішель сподівається, що переговорні рамки для України буде затверджено в першій половині цього року

Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за агресивну війну проти України та скоєні важкі злочини - висновки Європейської ради

Лідери ЄС застерігають Іран від надання РФ балістичних ракет - висновки Європейської ради

ЄС продовжить роботу над питанням використання доходів від заморожених росактивів в інтересах України - висновки Європейської ради

Лідери ЄС: продовжуватимемо підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде потрібно. Росія не повинна перемогти - висновки Європейської ради

Європейська рада пропонує Раді швидко схвалити переговорні рамки, підготовлені Єврокомісією для України - висновки

До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено близько 30 підрядників - Синєгубов

Постачання іноземних компонентів для російських ракет має припинитися - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА