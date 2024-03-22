Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

Збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину в плей-офф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч проходив на стадіоні в місті Зеніца (Боснія) і завершився з рахунком 2:1 на користь України, повідомляє Суспільне.

"Україна здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024 - 2:1. Українці програвали до 85-ї хвилини, але потім забили два м'ячі з інтервалом у три хвилини", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у фіналі плей-офф відбору Україна зіграє проти Ісландії, яка розгромила Ізраїль (4:1). Матч відбудеться у вівторок, 26 березня.