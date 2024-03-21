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23:10 21.03.2024

Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за агресивну війну проти України та скоєні важкі злочини - висновки Європейської ради

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Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за агресивну війну проти України та скоєні важкі злочини - висновки Європейської ради

Лідери Європейського союзу заявляють, що Росія та її керівництво повинні нести повну відповідальність за агресивну війну проти України і за скоєні важкі злочини.

Таку позицію лідери закріпили у висновках, які було ухвалено в четвер під час засідання Європейської ради в Брюсселі.

"Росія та її керівництво мають нести повну відповідальність за ведення агресивної війни проти України та за інші найтяжчі згідно з міжнародним правом злочини, а також за величезні збитки, завдані її війною. Європейська Рада підтримує триваючі зусилля, зокрема в рамках Основної групи, зі створення трибуналу для судового переслідування за злочин агресії проти України, який користувався б найширшою міжрегіональною підтримкою та легітимністю, а також майбутнього механізму компенсації", - сказано в документі.

Європейська Рада рішуче засудила триваючі порушення Росією прав людини на окупованих українських територіях, включно з депортацією дітей.

"Європейська рада рішуче відкидає і ніколи не визнає незаконні так звані "вибори", організовані Росією на тимчасово окупованих українських територіях Криму, Севастополя, Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, а також їхні результати", - наголошується у висновках.

Крім того, лідери ЄС підтвердили прихильність відновленню та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.

"Європейська Рада вітає нещодавнє посилення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, що дасть змогу розширити підтримку українських правоохоронних органів на звільнених і прилеглих територіях України, а також для реформ у контексті процесу її вступу до ЄС. Європейська Рада закликає до подальшої підтримки психологічної та психосоціальної реабілітації та збільшення допомоги в розмінуванні", - прописано в документі.

Лідери також запевнили, що Європейський Союз та його держави-члени продовжать свої інтенсивні глобальні інформаційно-пропагандистські зусилля, щоб забезпечити максимально широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру, а також ключових принципів і цілей Української формули миру з метою проведення майбутнього Глобального саміту миру.

Крім того, Європейська Рада підкреслила стратегічну важливість безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. "Це підкреслює необхідність надання допомоги Україні у відновленні її позицій на традиційних експортних ринках, особливо на Близькому Сході та в Африці", - вказується у висновках.

 

Теги: #україна_єс #відповідальність_рф

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