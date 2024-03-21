Лідери ЄС: продовжуватимемо підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде потрібно. Росія не повинна перемогти - висновки Європейської ради

Лідери Європейського союзу заявляють, що мають намір продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку так довго, як це буде потрібно і так інтенсивно, як це необхідно. Росія не повинна здобути перемогу.

Відповідна позиція прописана у висновках Європейської ради, яка проходить у четвер у Брюсселі.

"З огляду на терміновість ситуації, Європейський Союз сповнений рішучості продовжувати надавати Україні та її народу всю необхідну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку так довго, як це буде потрібно, і так інтенсивно, як це необхідно. Європейська рада запрошує союзників і партнерів по всьому світу приєднатися до цих зусиль", - сказано в документі.

У висновках наголошується, що через два роки після початку агресивної війни, яку Росія розв'язала проти України, і через десять років після незаконної анексії Росією Криму і Севастополя, що стало явним порушенням її зобов'язань за Статутом ООН і міжнародним правом, Європейська Рада "ще більш наполеглива у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Росія не повинна здобути перемогу", - прописано в документі.

Лідери ЄС констатували, що оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, їй терміново необхідні системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети.

"У цей критичний момент Європейський Союз і держави-члени прискорять і активізують доставку всієї необхідної військової допомоги", - запевнили лідери ЄС.

У зв'язку з цим Європейська Рада привітала всі нещодавні ініціативи в цьому плані, зокрема ініціативу Чехії щодо термінової закупівлі боєприпасів для України, що дасть змогу швидко виконати зобов'язання ЄС з надання Україні одного мільйона артилерійських снарядів.

Європейська Рада також привітала двосторонні угоди про безпекові зобов'язання, які уклали з Україною кілька держав-членів і партнерів.

"Європейська рада розглянула прогрес щодо внеску ЄС у безпекові зобов'язання перед Україною, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти зусиллям із дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому. Європейська Рада вітає ухвалення Радою рішення щодо Фонду допомоги Україні, який забезпечує продовження військової підтримки України в рамках Європейського фонду миру. Європейська рада закликає Раду оперативно ухвалити рішення щодо восьмого пакета підтримки України в рамках Європейського фонду миру. Європейська рада також вітає збільшення потенціалу Місії військової допомоги ЄС (EUMAM)", - деталізується в документі.

Водночас лідери вказали, що військова підтримка та безпекові зобов'язання ЄС надаватимуться за повної поваги до політики безпеки та оборони деяких держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.