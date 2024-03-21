Європейська рада пропонує Раді швидко схвалити переговорні рамки, підготовлені Єврокомісією для України - висновки

Європейська рада пропонує Раді швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.

"Європейська Рада вітає прогрес України та Республіки Молдова в просуванні необхідних реформ на шляху ЄС. На додаток до представлення проєктів рамок переговорів для України та Республіки Молдова Європейська рада пропонує Раді швидко ухвалити їх і невідкладно розпочати роботу", - записано у висновках Європейської ради, що відбувається у Брюсселі.

Крім того, Європейська Рада взяла до відома триваючі зусилля Грузії та закликає країну просуватися щодо невирішених пріоритетних реформ.