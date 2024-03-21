"Ліси України" поставлять на експорт до Словаччини 110 тис. сіянців сосни та ялини

Державне підприємство "Ліси України" уклало угоду про постачання 110 тисяч сіянців сосни та ялини із закритою кореневою системою (ЗКС) до Словаччини, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Замінюємо сировинний експорт продукцію власного виробництва... Проводимо перемовини щодо придбання сіянців ще з низкою клієнтів. Не лише європейських", - написав він у фейсбуці.

Болоховець нагадав, що вперше львівський насіннєво-селекційний центр ДП "Ліси України" експортував сіянці у 2022 році. Відгуки європейських клієнтів щодо постачання були позитивні. Тож у 2023 році держпідприємство знову отримало великий контракт.

Гендиректор держпідприємства зауважив, що однією з переваг садивного матеріалу із ЗКС є можливість висаджувати його майже цілий рік, що суттєво спрощує роботу лісівників. При цьому витрати на створення лісу зменшуються на 35%. Адже сучасні заводи потребують значно меншого обсягу насіння, добрив, площ і робіт із догляду після висадки, бо сіянці із ЗКС мають більшу енергію росту.

Наразі лісонасіннєві заводи ДП "Ліси України" працюють у Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Кіровоградській областях. Цього року вже запущено в роботу ще один центр в Івано-Франківській області.

"Наша мета – 40 млн сіянців на рік із ЗКС. Більша частина призначена для України, але плануємо нарощувати і експорт", - зазначив гендиректор ДП "Ліси України".

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів перероблення деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.